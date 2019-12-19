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Барселона – Реал. Скука, подчеркивающая былое величие команд? Аудиомнение, выпуск №9

Испания
(1 голосов)

Максимально оперативно об Эль-Класико

Барселона – Реал. Скука, подчеркивающая былое величие команд? Аудиомнение, выпуск №9
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Эдакая современная радиопередача. Будь в тренде.

Читайте такжеПримера. 10-й тур. Барселона - Реал 0:0. Поцарапанная совесть Вальверде

На повестке дня разбор центрального перенесенного поединка 10-го тура Ла Лиги между "Барселоной" и "Реалом": холодная тепловая карта Месси, несинхронность Зидана и общая игровая деградация испанских грандов – слушайте нас на YouTube, Castbox или Soundcloud.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Эрнесто Вальверде Зинедин Зидан Барселона Реал (Мадрид) Барселона - Реал
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