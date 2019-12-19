Барселона – Реал. Скука, подчеркивающая былое величие команд? Аудиомнение, выпуск №9

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Эдакая современная радиопередача. Будь в тренде.

На повестке дня разбор центрального перенесенного поединка 10-го тура Ла Лиги между "Барселоной" и "Реалом": холодная тепловая карта Месси, несинхронность Зидана и общая игровая деградация испанских грандов – слушайте нас на YouTube, Castbox или Soundcloud.