Примера. 10-й тур. Барселона - Реал 0:0. Поцарапанная совесть Вальверде

Непонятно, на основании чего букмекеры перед матчем отдавали столь существенное преимущество "Барсе" (примерно 1,80 против 4,25), ведь все события и процессы, предшествующие этой игре, твердили нам, что будет противостояние равных команд. Магия "Камп Ноу"? Она, безусловно, существует, иначе и не объяснить семь побед из семи возможных в Ла Лиге, шесть из которых – с четырьмя или пятью забитыми мячами в каждом поединке. Но мы знаем и о другой статистике: "Барса" выиграла лишь один из последних пяти матчей против "Реала" на "Камп Ноу" в рамках чемпионата Испании.

Вот и в первом тайме отчетного поединка каталонцы были ближе к поражению, чем к победе. Это даже несмотря на классные моменты Месси и Альбы. Каталонцы активно начали матч и едва не вывели один на один с Куртуа Луиса Суареса. Уже позже, пробив вторым темпом, воротам угрожал Лео Месси, но Серхио Рамос заблокировал полет мяча. А вот Хорди Альба после выдающегося паса аргентинца просто не попал в створ. А если бы попал, Куртуа, вероятно, помочь бы не смог.

Много моментов? Ну, бывали таймы и лучше в исполнении "Барсы" в этом сезоне, однако бывали и хуже. Надо оценивать в плоскости сравнения. И это сравнение будет не в пользу "блаугранас". Когда мяч почти с линии ворот вынес Рамос, это был ответ "Барсы" на удар Бензема, после которого команду хозяев спас Херард Пике. Неточный удар Альбы – это ответ на неточный удар все того же Карима. Но не было ответов у каталонцев на удары Каземиро и Вальверде. Дважды или трижды игроки центральной зоны "Реала" угрожали тер Штегену и тот вынужден был работать на максимальных оборотах. Вот где главная сила "Барсы" в матчах против топов. Хотя вся слава обычно достается Месси (говорим это, не умаляя заслуг этого гения).

"Реал" в этом сезоне неоднократно ослаблял тиски после перерыва и позволял притихшим соперникам расправить плечи. Могли чего-то подобного остерегаться болельщики "сливочных" и на этот раз, но Зидан очень скрупулезно подготовился к поединку. И таких оплошностей не допустил.

"Реал" не доминировал, но выглядел активнее – это факт. Хотя в целом матчу не хватало искорки. У "Барсы" нужно отметить неплохой удар Де Йонга в руки Куртуа. А вот о попытке Суареса лучше не упоминать – стыдно.

А что Мадрид? Гарет Бэйл даже забил гол после классной комбинации, однако Ферлан Менди перед тем был в офсайде. Еще удары Бензема и Гарета из острых углов были с претензиями на успех, однако впоследствии с ничьей смирились и гости.

"Реал" провел этот матч лучше, активнее, содержательнее. Но в результате получил то, что и "Барса". Дивидендом можно считать разве что заработанное Зиданом уважение за намерение играть на победу на стадионе, где в этом сезоне "Барса" крушит почти всех. У Вальверде же совесть поцарапана. Он точно не футбольный романтик.

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Реал" 0:0

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду (Артуро Видаль 55), Херард Пике, Иван Ракитич, Клеман Лангле, Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн (Анссумане Фати 83), Хорди Альба, Френки де Йонг, Серхи Роберто

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Карлос Каземиро, Федерико Вальверде (Лука Модрич 80), Иско (Родриго Силва 80), Ферлан Менди

Предупреждения: Иван Ракитич 21, Луис Суарес 40, Клеман Лангле 45 - Карлос Каземиро 66, Гарет Бэйл 70, Иско 76, Серхио Рамос 78, Даниэль Карвахаль 90+2