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Примера. 10-й тур. Барселона - Реал 0:0. Поцарапанная совесть Вальверде

Испания
(2 голосов)

Реал был ближе к победе

Примера. 10-й тур. Барселона - Реал 0:0. Поцарапанная совесть Вальверде
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Непонятно, на основании чего букмекеры перед матчем отдавали столь существенное преимущество "Барсе" (примерно 1,80 против 4,25), ведь все события и процессы, предшествующие этой игре, твердили нам, что будет противостояние равных команд. Магия "Камп Ноу"? Она, безусловно, существует, иначе и не объяснить семь побед из семи возможных в Ла Лиге, шесть из которых – с четырьмя или пятью забитыми мячами в каждом поединке. Но мы знаем и о другой статистике: "Барса" выиграла лишь один из последних пяти матчей против "Реала" на "Камп Ноу" в рамках чемпионата Испании.

Примера. 10-й тур. Барселона - Реал 0:0. Поцарапанная совесть Вальверде - изображение 1

Вот и в первом тайме отчетного поединка каталонцы были ближе к поражению, чем к победе. Это даже несмотря на классные моменты Месси и Альбы. Каталонцы активно начали матч и едва не вывели один на один с Куртуа Луиса Суареса. Уже позже, пробив вторым темпом, воротам угрожал Лео Месси, но Серхио Рамос заблокировал полет мяча. А вот Хорди Альба после выдающегося паса аргентинца просто не попал в створ. А если бы попал, Куртуа, вероятно, помочь бы не смог.

Много моментов? Ну, бывали таймы и лучше в исполнении "Барсы" в этом сезоне, однако бывали и хуже. Надо оценивать в плоскости сравнения. И это сравнение будет не в пользу "блаугранас". Когда мяч почти с линии ворот вынес Рамос, это был ответ "Барсы" на удар Бензема, после которого команду хозяев спас Херард Пике. Неточный удар Альбы – это ответ на неточный удар все того же Карима. Но не было ответов у каталонцев на удары Каземиро и Вальверде. Дважды или трижды игроки центральной зоны "Реала" угрожали тер Штегену и тот вынужден был работать на максимальных оборотах. Вот где главная сила "Барсы" в матчах против топов. Хотя вся слава обычно достается Месси (говорим это, не умаляя заслуг этого гения).

Примера. 10-й тур. Барселона - Реал 0:0. Поцарапанная совесть Вальверде - изображение 2

"Реал" в этом сезоне неоднократно ослаблял тиски после перерыва и позволял притихшим соперникам расправить плечи. Могли чего-то подобного остерегаться болельщики "сливочных" и на этот раз, но Зидан очень скрупулезно подготовился к поединку. И таких оплошностей не допустил.

"Реал" не доминировал, но выглядел активнее – это факт. Хотя в целом матчу не хватало искорки. У "Барсы" нужно отметить неплохой удар Де Йонга в руки Куртуа. А вот о попытке Суареса лучше не упоминать – стыдно.

Примера. 10-й тур. Барселона - Реал 0:0. Поцарапанная совесть Вальверде - изображение 3

А что Мадрид? Гарет Бэйл даже забил гол после классной комбинации, однако Ферлан Менди перед тем был в офсайде. Еще удары Бензема и Гарета из острых углов были с претензиями на успех, однако впоследствии с ничьей смирились и гости.

Примера. 10-й тур. Барселона - Реал 0:0. Поцарапанная совесть Вальверде - изображение 4

"Реал" провел этот матч лучше, активнее, содержательнее. Но в результате получил то, что и "Барса". Дивидендом можно считать разве что заработанное Зиданом уважение за намерение играть на победу на стадионе, где в этом сезоне "Барса" крушит почти всех. У Вальверде же совесть поцарапана. Он точно не футбольный романтик.

Примера. 10-й тур. Барселона - Реал 0:0. Поцарапанная совесть Вальверде - изображение 5

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Реал" 0:0

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду (Артуро Видаль 55), Херард Пике, Иван Ракитич, Клеман Лангле, Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн (Анссумане Фати 83), Хорди Альба, Френки де Йонг, Серхи Роберто

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Карлос Каземиро, Федерико Вальверде (Лука Модрич 80), Иско (Родриго Силва 80), Ферлан Менди

Предупреждения: Иван Ракитич 21, Луис Суарес 40, Клеман Лангле 45 - Карлос Каземиро 66, Гарет Бэйл 70, Иско 76, Серхио Рамос 78, Даниэль Карвахаль 90+2

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Барселона - Реал
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Комментарии (126)
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Барселиниус (землянин)
19.12.2019 в 01:54
Понравилось, как комментатор с Матча отреагировал на появившиеся на экране нули во время трансляции матча: " даже нули выглядят как два удивлённых глаза от того что происходит на поле.." ))) точно не помню, но как-то так.
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0
0
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Loader (Днепр)
19.12.2019 в 01:57
Точно, я с сыном тоже обратил на это внимание.))
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
19.12.2019 в 01:58
))
0
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
19.12.2019 в 00:49
переключился с монтеррей-ливерпуль, думал тут поинтереснее будет - увы )
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+1
-2
Aquila83 (Кривой Рог)
19.12.2019 в 00:33
Всех с днем св. Николая! По игре: Игра была равна - играли... Барса и Реал. Слов нет. Лучше б снежинки повырезал. Да о чем еще говорить, если Рамос получил свою карточку только на 70-какой-то минуте! Занавес!
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+3
0
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Blackboria (Тернопіль)
19.12.2019 в 00:56
Про сніжинки - супер!
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
19.12.2019 в 00:17
ШО ТО БУЛО Спочатку виглядало, що Ернесто враховуючи +29 вирішив дати гостям трошки "побігати", але Барселона так і не включилася! Тому будемо чекати на подальші події.
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+2
0
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Loader (Днепр)
19.12.2019 в 00:13
Я вообще удивлен комментам с обоих сторон. Была жесткая встреча равных соперников. В первом тайме отскочила Барса, во втором - РМ. Но у обоих все было на грани: гол в любые ворота мог все изменить. Во втором тайме РМ просто отбивался (но огрызался): количество фолов тому пример. Один товарищ по фамилии на букву К должен был получить вторую ЖК, но отскочил. Непонятно, что Барса сделала бы с ослабленным РМ, потому как давление росло. Но получилось в итоге так. Как там: "Чемпионство добывается в игре со слабыми соперниками..". Итог: не считаю, что мы посмотрели непонятно что. Жизнь продолжается и футбольная тоже.
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+2
-5
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.12.2019 в 00:14
100% !!!
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+1
-4
Мистер Блин (Хмельницкий)
19.12.2019 в 00:44
представить не могу, что ты будешь делать, когда эра великого Месси закончится !хе-хе)
0
-2
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Loader (Днепр)
19.12.2019 в 00:58
"Меня терзают смутные сомнения.." Саша?
+2
-1
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okolegko (Київ)
19.12.2019 в 00:18
Як показав попередній сезон, чемпіонство Ліверпуля було втрачено саме в грі з безпосереднім конкурентом. Тому ця мантра недієва
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+2
-2
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MES QUE UN CLUB
19.12.2019 в 00:21
Это не показатель. По всякому бывает.
+1
-2
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Loader (Днепр)
19.12.2019 в 00:23
Да брось. Вспомни, как и с кем Ливер растерял все свое преимущество. МС просто покончил с этим в январе и своего уже не отдал. p.s. Надеюсь, что в этом году у Клоппа все будет в порядке.
+1
-2
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okolegko (Київ)
19.12.2019 в 00:23
Я ж про це й кажу. Бувають різні варіанти. Тому стверджувати, що "чемпіонство..." просто недолуго
+2
-1
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okolegko (Київ)
19.12.2019 в 00:27
Для Loader (Днепр). Якби не нічия у грі другого кола з Ман Сіті на власному полі, Ліверпуль став би чемпіоном. Клопп цього сезону врахував цей момент, тому виніс МС ще в першому таймі
+2
-1
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Loader (Днепр)
19.12.2019 в 00:29
Тот же Марсело две недели назад заявил после игры с Алавесом: "Именно в таких играх добывается чемпионство". Вот дождемся выходных и не факт, что обе команды проведут их успешно. p.s. В СССР считалось (при двухочковой системе): Хочешь стать чемпионом - бери все дома и половину на выезде. Должно хватить.)
+2
-2
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okolegko (Київ)
19.12.2019 в 00:51
СРСР більше нема, двобальної системи також. Є що коментувати?
0
-2
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Loader (Днепр)
19.12.2019 в 01:01
Ты что, вообще не врубаешься в написанное? Это был пример. Я сам люблю Ливерпуль и видел его в великие времена, о которых ты понятия не имеешь. Ненавижу традицию молодежи - лишь бы вставиться.
+1
-1
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okolegko (Київ)
19.12.2019 в 01:11
Дивна логіка: бачив – не бачив. Часи були інші, гра також, система двобальна. Нині така філософія недієва, тому конспекти Лобановського не працюють (навіть у послідовників найтитулованішої команди Східної Европи – Црвени Звєзди). Бажаєш стати чемпіоном – бери максимум балів у кожному поєдинку. Особливо це актуально в АПЛ, ЛаЛізі... та в кожному чемпіонаті
0
0
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Loader (Днепр)
19.12.2019 в 01:22
Да что же такое? Встрял в болото я случайно.) Ты не понимаешь суть моей мысли: дело не в баллах, дело в том, что нельзя просаживать простые (не назову проходными, т.к. команды собираются для противодействия) игры. Чемпионство добывается не в десятке игр лучших команд Ла Лиги и не в двенадцатке Англии. Вот сегодня 0:0. Ну и что?
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
19.12.2019 в 00:28
Жаль, что ты не удивлен, что испанский футбол исчерпал себя. Ноль идей.
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+1
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MES QUE UN CLUB
19.12.2019 в 00:31
Димка, ну что ты несёшь?
+1
-1
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Loader (Днепр)
19.12.2019 в 00:32
Фигня какая-то. Даже комментировать лень.
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
19.12.2019 в 00:44
Есть аргументы против? Включите матчи классико 09-15 годов. И почувствуйте разницу в игре между тем "что было" и "что сейчас".
0
-1
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Loader (Днепр)
19.12.2019 в 00:56
Изменю себе и прокомментирую. Какие аргументы? Получилась хорошо построенная игра двух тренеров. Где каждый мог достичь успеха. Это просто хороший футбол, а не ожидание выноса кого-либо, кому бы этого не хотелось. Достаточно динамично все это выглядело: намного веселее игр АМ.
+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.12.2019 в 00:03
Вальверде большой молодец! Перестраивал план на игру в последние 5 часов перед матчем. Ведь его планы на игру существенно сломала болезнь Бускетса накануне матча. Кстати, и букмекеры были абсолютно правы. По всем индикаторам перед матчем было видно, что Барселона безоговорочный фаворит! То, что Реал на протяжении почти всего матча включал высокий прессинг и, иногда, очень успешно, это следствие отсутствия Бускетса в опорной зоне. Будь этот игрок на поле, Реал не хозяйничал бы так у ворот Барсы. По большому счету, Реал ничего существенного у ворот Барсы не создал, но держал соперника в напряжении. Не более того. Матч, в котором всё шло до первого гола, закончился закономерным результатом. Реал ничем не удивил, сыграл в свою игру, были даже чуть слабее, чем в Валенсии, а Барселона так и не смогла за считанные часы до начала матча выстроить свои ряды без Бускется и предпочла не рисковать. Тактическая победа Вальверде! Мне бы хотелось, чтобы в ворота Реала влетело 5 мячей сегодня. Ведь в историческом противостоянии по забитым мячам в чемпионате Испании Барса отставала всего на 4 гола 6132 против 6136. Что ж, подождём некоторое время.
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+3
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.12.2019 в 00:07
Ты же рвал на себе смирительную рубашку и вопил : будет 5:0, 5:1!!!). Сыграли 0:0, а по игре здорово ФКБ отскочило. А Вальверде молодец...))))
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+3
-4
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MES QUE UN CLUB
19.12.2019 в 00:11
Настенька, ну ты и дура. Смирительная рубашка.... бросай курить, чудо ты от пола отскочившее во время родов.
+3
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.12.2019 в 00:13
Тебе дурачок, в смирительной рубашке, мой ответ! Я понимаю, что ты лжец и перекручиваешь всегда мои слова, и я не удивляюсь уже давно твоей дурости. Так вот... Первое : Мой комментарий был нашпигован сослагательными наклонениями... "Если бы", хотелось бы"... И второе. А вот ты, дурачок, дал прямой прогноз про 2-1 в пользу Реала... И все, кто тебя читали тогда и прочитают здесь, сделают вывод, что смирительную рубашку на себе рвёшь ты!
+3
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.12.2019 в 00:29
Двое придурков - Педенька и Дашенька., я вообще никаких прогнозов не давал. Так что , параноик, именно ты лжец и провокатор. Иди нах лечись, убогое.
0
-2
Dimka26 (Чернигов)
19.12.2019 в 00:39
А с каких это пор Барселона стала исповедовать УПЛовскую философию футбола "лишь-бы-не-пропустить"? Я конечно все понимаю, но защищать блеклую игру клуба - ну это такое. Слабость. Это Атлетико такой футбол исповедует, а так... Барселона и Реал - две деградирующие команды на сегодняшний день.
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0
-2
Algrab (Костопiль)
18.12.2019 в 23:43
Все,втомився,іду спати.Всім на добраніч,вболівайте за Реал-найкращий клуб у світі:)P.S. для оленя:КР-2,56!!!Хто не зрозумів- подивіться гол.
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+3
-7
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 23:53
шахтёр!!!!!!!!!
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+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 23:58
овца-балаболка, ушла спать - иди! ))))))))) коммент от Algrab (Костопiль) 18.12.2019 в 23:54
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+2
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.12.2019 в 00:01
Да ,шикарно КР выпрыгнул и забил. Меське такое не суждено никогда...
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+2
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.12.2019 в 00:05
Великий ЛЕО МЕССИ в финале Лиги Чемпионов 2009 года, как раз именно такой гол головой в высоком прыжке и воткнул твоему Роналду... После чего Роналду умылся слезами!
+3
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.12.2019 в 00:08
Да , именно такой. С высоты 2.56)))
+2
-2
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Барселиниус (землянин)
19.12.2019 в 00:08
Да, было дело.. Кстати, это лучший его гол по признанию самого Месси.
+2
-2
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usovvictor (Kharkov)
18.12.2019 в 23:35
...нет,это не "классико", - убери имена команд, покажи не болельщику и спроси - понравилось? Ответ явно не понравится фанам. Кстати, ее можно обозвать и "игрой тактик", и "осторожной вязкой", "выверенной", но только не "классико," с отмашкой на авторитет команд, ...ну "никто не хотел умирать", и это явно шли на стабильную 0-0. Камп не гнал команду, так ...волновался, хотя все ждали чуда... Так что, чем больше ожидания, тем меньше результат...увы. Все при своих фанатах....
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+7
-2
Мистер Блин (Хмельницкий)
19.12.2019 в 00:56
плюсую! перескочив із гри Монтеррей-Ліверпуль - відверто засумував!
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0
-2
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MES QUE UN CLUB
18.12.2019 в 23:32
Лично мне игра не понравилась и это не потому, что Барса не выиграла, а ...... хpeн его знает. Скучно и команды играли, как писал мой дружище, сцыкливо, особенно это касается Барсы. Может быть сказалось турнирное положение обеих команд и не хотели рисковать. Теперь оба тренера-гения будут надеяться на Леганесы и прочих, что те отберут очки у их преследователей. Со стороны Барсы, как по мне, лучшим игроком был Пике. И спасибо ему, что успел втянуть в себя ж*пу и та оказалась на три миллиметра дальше от ворот, чем ухо Менди и гол не был засчитан. Вот пожалуй и всё. Всем спокойной ночи!
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+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 23:55
после 15 минут игры было устойчивое чувство ничейного результата (даже 0:0)
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0
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Барселиниус (землянин)
18.12.2019 в 23:58
Как спокойной ночи??? У вас же щас 16.57 Ты откуда пишешь, дружище?
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 23:59
из винокурни ))))))))
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Барселиниус (землянин)
19.12.2019 в 00:01
Тиран, ты знаешь как называется место где вместе держут свиней и курей?
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MES QUE UN CLUB
19.12.2019 в 00:04
Это я вам пожелал спокойной ночи. У нас только самое то время наступает. PS. A на TIRAN , если будет дразниться , я Algraba натравлю, когда он проснётся
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.12.2019 в 00:11
Барселиниус (землянин) 19.12.2019 в 00:01, --- свинокурня, но это не 100%! второй вариант - мадрид
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Барселиниус (землянин)
19.12.2019 в 00:14
Вот это другое дело, смеёшся, бодрячком.. А то позіхає він, понимаешь ли..
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.12.2019 в 23:27
мне очень нравится как Алграб и Анестезио комментят друг друга , я с женой так не воркую как они действительно человеку не лень перелогиниваться раз в 30 сек )) люди о футболе говорят! болельщики Ливерпуля пришли анализ и оценку свою дать , а эти "гейтеры" (лучшее слово которое я узнал в 2019 году) все вылизывают друг друга ))
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-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 23:31
мля, ты уже катаешь машину времени??? скажи, куда подъезжать?)))
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+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 23:41
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh) 18.12.2019 в 23:27, исправил!)))) а у меня что-то редактирование комментов после переустановки винды не работает ваааще!)))
+2
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.12.2019 в 23:50
я понял о чем ты) я промазал и написал 22019 году ))))) хотя это больше связано с тем , что мне в ашане продали б-у клаву с западающими кнопками.....я 4 раза ходил менять кабель для экрана и когда все сработало выкинул чек....и вот когда экран заработал оказалось что клава уже как прокопчук....использованная и западают кнопки...
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 23:52
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) клава прокопчук!!!! б/у!)))) этапять!)))
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MES QUE UN CLUB
18.12.2019 в 23:59
Как у вас всё сложно... клавиатура, кабеля, или кобеля, экраны, кнопки Взял телефон, отправил комментарий, положил телефон в карман и пошёл по своим делам. ))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.12.2019 в 00:00
ты сначала положи телефон, а потом уже подумаем, брать или не брать его)))
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2019 в 23:37
Блъ, какие вы больные. То параноик доказывал, что я это Семйон, грозясь судом и моссадом, то ты теперь. Лечитесь, господа, пока не поздно. Один уже выписался, но толку мало, недолечили.
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+1
-4
Algrab (Костопiль)
18.12.2019 в 23:39
Невиліковні,пипець...
+1
-4
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.12.2019 в 23:40
ко-ко-ко :) правильно вам Дариан пишет!!! - хоть иногда о футболе пробуйте писать! хоть пытайтесь!
+5
-2
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.12.2019 в 23:22
п.с. время матча ровно восемнадцатая минута (18:00) . я такую х**ню вижу уже раз 4й!!! гнилая махинация Реала (с не меняющимся персонажем Бейлом) . Бейл в чужой штрафной толкает своего же и летит аппелировать к судье, что мол пенальти....шматы позорные! и так же в матче с псж в плей офф ( не помню какого года) Бэйл сам сбивал Наваса (своего вратаря) при подаче углового или штрафного и они вместе аппелируют мол фол в атаке!!! к сожалению ссылку у меня нет! тут надежда на Дариана или не ленивых людей! но это дерьмо я вижу , повторяюсь, не в первый и не во второй и не в третий раз!
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+3
-3
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Romerik (YNWA)
18.12.2019 в 23:29
Хочется тебе на поиск всякого г*вна тратить свое время... Оно того не стоит. Жизнь слишком коротка, чтоб тратить ее на грязных провокаторов..
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+2
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.12.2019 в 23:34
я не ищу , но при этом не хочется быть пустозвоном! как я уже писал Алексу перед матчем в "прогнозе" - это я не в передаче футбольной видел и не в паблике глоров-школьников Барсы с какими-то пофошопными моментами, а я видел эту **** своими глазами в режиме лайф!
+2
-1
Algrab (Костопiль)
18.12.2019 в 23:33
Знову сектанти за своє.Не надоїло?Згадай явне порушення на Варані,руку Відаля,фоли Ракітича...Протри перископ .
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+2
-3
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almostfullmoon (Днепропетровск)
18.12.2019 в 23:17
Суарес бесполезный
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 23:18
после этих слов где-то на карибах вздрогнул "полезныйбес един"
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0
-2
anselmi (київ)
18.12.2019 в 23:16
Маючи в обоймі Френкі Мессі Грізлі Суареса, Альбу Барса створила за гру 2 напівмоменти
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+1
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.12.2019 в 23:29
Барса создала достаточно для гола , как и Реал! Гризмана не было, но то такэ...скоро он поедет в ПСЖ и все у всех будет хорошо!
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0
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Барселиниус (землянин)
18.12.2019 в 23:16
Пике с Рамосом таки "поцеловались" сегодня.
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+2
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.12.2019 в 23:46
Олежа я когда был в Барселоне...то еще никогда не видел такой концетрации гоми...представителей ЛГБТ движения! там они со всего мира и они не стесняются этого :) но что-то я не помню , чтобы гомодрильские цемчики решали что-то во внешней или внутренней политике любой страны так шо ждем ответку на бернабэу и никаких цемчиков
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 23:12
тут бы даже александрия забила
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Dimka26 (Чернигов)
18.12.2019 в 23:39
Беседин бы хет-трик сделал
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 23:42
есть инфа, что он зимой идёт к шарану?)))
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MES QUE UN CLUB
18.12.2019 в 23:44
А Димка ещё больше забил бы.)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.12.2019 в 00:01
терзают смутные сомнения: у него домашний счёт какой-то невыигрышный в нике - 2:6
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Dimka26 (Чернигов)
19.12.2019 в 00:31
это счет Десны 2:6 на выезде у Карпат. Все по делу.
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Algrab (Костопiль)
18.12.2019 в 23:09
По грі:сподобався в Реалі Вальверде,Іско,Карвахаль.Рамос,як завжди-монстр,опора команди.Барса:грали двоє-Мессі та Альба, Суарес постійно валявся на полі,Грізман-0.
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-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2019 в 23:13
Грізманн грав роль відтягнутого сусліка))).Реал на 10 км перебігав ФКБ. І хай тепер не говорять, що ФКБ не пішоходи)))
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0
-3
Algrab (Костопiль)
18.12.2019 в 23:14
ФКБ-це Футбольний Клуб Балет?:))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 23:15
так пусть требуют компенсацию!
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Romerik (YNWA)
18.12.2019 в 23:18
То есть по твоей логике Мадрид настолько плох, что не смог ничего забить пешеходам из Барселоны??? И вообще, футбол - это тебе не лёгкая атлетика, здесь не важно сколько ты пробежал.. То уныние, что сегодня было, никаким бегом не оправдаешь..
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 23:21
Romerik (YNWA) 18.12.2019 в 23:18 _______________ что ты хочешь доказать упоротым?))) а если бы при соотношении ударов в створ было бы 1:20 в пользу "100личных", но барса бы выиграда 1:0?))) прикинь, как бы их бомбило!)))
+1
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2019 в 23:22
Нет, просто РМ это не Бетис, Мальорка и иже с ними , которым пешеходы пешком по пять мячай вваливают для золотой бутсы. А как орали с пеной у рта что будет 3:0, 5:0,:5:1, 5:2...
+1
-3
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Loader (Днепр)
18.12.2019 в 23:23
Чему вы, парниши, радуетесь? Тому, что РМ отскочил на Камп Ноу? 0:0, это то, о чем вы молились? Вы, как были перевозбуждены с утра, так и не попустило.
+2
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2019 в 23:26
Тираннозавр, ответь за упоротых. Кто орал и писал, что ФКБ вынесет РМ с крупным счётом?! Что РМ уставший, так как играл на день позже и его можно вынести или дожать, потому что физики не хватит? И что? Барса еле передвигалась. Один Фати светлое пятно, но его Вальверде побоялся раньше выпустить.
+1
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2019 в 23:29
Алкаш, ты опять бухой? Заканчивай. Это ФКБ отскочил, а не РМ.
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 23:33
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ) 18.12.2019 в 23:26 , ты реально тупишь или просто гонишь?))) задавай вопрос авторам результативных прогнозов!!! не вали с больной головы на здоровую)))
+1
-1
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MES QUE UN CLUB
18.12.2019 в 23:39
Настенька действительно тупая . Почитай в анонсе кто это писал и не задавай глупых вопросов.
+2
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2019 в 23:40
Педенька, писали твои упоротые прихожане
+1
-3
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.12.2019 в 23:08
добротные 0:0!!! всех футбольных болельщиков с хорошим футболом! вот сразу "на вскидку" хороший матч с 0:0 вспоминается Ювентус-Арсенал в апреле 2006го года :) ( там юве должен был отыгрываться с 1:0 на выезде) были очень интересные моменты у обеих команд! много моментов из разряда "вот-вот", действительно сегодня была даже тренерская дуэль! хоть как бы мы с вами не "ценили" обоих тренеров. и хоть сейчас пойдет масса коментов, что игра не очень и команды не старались - я с вами (заранее) не согласен !
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-1
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Romerik (YNWA)
18.12.2019 в 23:13
"С хорошим футболо" - это уже слишком громко сказано. Не достойна такая игра, таких эпитетов. Заурядная, чуть выше среднего игра топ чемпионата, крепких команд...
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0
Muxtarr (Днепр)
18.12.2019 в 23:07
Унылая игра, унылая Барса. Реал был реально ближе к забитому голу, пусть и моменты у Барсы были острее. Но одна только статистика ударов в районе 3-12 говорит о многом. У Барсы просто не было команды на поле, как не было ее и в матче с Сосьедадом. Лучшие игроки это Тер Штеген и Пике - вот и весь сказ. Месси уже третий матч подряд отсутствует на поле. Давайте ему еще один золотой мяч дадим, а чо. Ведь игроки так за этого недотренера стояли после позора на Энфилде - так жрите, не обляпайтесь. Сволочи зажравшиеся.
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0
metall5291 (Kharkiv)
18.12.2019 в 23:06
Что это было??? Это теперь такое пошло Эль-Классико??? И если Реал изображал, что не прочь победить, то Барселона.... Барселона даже ничего не изображала. И даже болельщики не гнали свою команду вперед. Впрочем и Реал не рвал жилы, не получается, и ладно, не очень и хотелось. Самое тихое и мирное Эль-Классико на моей памяти. Просто рядовой матч чемпионата Ла-Лиги.
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+4
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Барселиниус (землянин)
18.12.2019 в 23:07
Увы, это так.
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 23:10
чтобы не было войны
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+2
-1
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Барселиниус (землянин)
18.12.2019 в 23:06
Барса дома играла в ссыкливый футбол Вальверде.. Всё, как я и предполагал. Не, делов не будет с этим носатым шлемазлом..
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-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.12.2019 в 23:10
земеля - это "прагматичный" футбол Вальверде!!! мы два сезона подряд шли за трэблом и из-за недооценки немного "всерались" в матчах ответах! а вот в этом сезоне мы все хаем и тренера и игроков , а они возьмут и выстрелят трэблом
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+2
0
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Romerik (YNWA)
18.12.2019 в 23:05
При просмотре этого Классико я словил себя на мысли, что это уже не вызывает почти никаких эмоций. И как по мне, так здесь скрыто несколько факторов: 1. Два тренера импотента в плане тренерских идей. 2. Отсутствие раздражителя со стороны Мадрида, каким был Роналду, что придавало матчу вражды. 3. И сама игра г*вно с обеих сторон. По сравнению с прошлым играми, эта пробила дно зрелищности. А нужно всего-то дать пинка под зад Вальверде, и вообще в идеале там Гвардиола вроде как собирается в конце сезона уходить. Может что-то да и выгорит.. Но сейчас это такое себе зрелище
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+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 23:10
+100500!
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+1
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.12.2019 в 23:11
не согласен с вами!
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+1
-3
metall5291 (Kharkiv)
18.12.2019 в 23:21
Боязнь проиграть во много раз превысила желание победить. Это касается обеих команд, но больше Барселоны. Болельщики обеих команд имеют все основания для недовольства. А уж про тех, которые пошли на матч, на стадион - и говорить нечего. Думаю - идут с матча, и плюют. И жалеют потраченные деньги.
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+1
0
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Rriddle (Ukraine )
18.12.2019 в 23:28
только наш болельщик, может идти и плеваться, у людей которые нормально живут совсем другой менталитет.
0
-3
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Барселиниус (землянин)
18.12.2019 в 23:33
А шо, у людей, которые нормально живут слюна не выделяется, или они её глотают не сплёвывая?
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 23:35
они потом из этой слюны делают "вальвердовку" и "зидановку")))
+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
18.12.2019 в 23:39
Так от них потом не вштырит нихрена, это ж слабоалкоголка для детей..)))
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 23:44
так некоторых здешних штырит и без алкашки!))))))))))))))))))))))))
+2
-2
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MES QUE UN CLUB
19.12.2019 в 00:27
Те, некоторые, уже родились «вштыренными»
+2
0
Algrab (Костопiль)
18.12.2019 в 23:04
Цікаво,чи будуть барсюки бомбити на суддю(як завжди)?
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+2
-5
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2019 в 23:07
Звичайно будуть. В них нутро таке. А цей Ернандес міг і точку поставити, коли за футболку Варана на початку гри міцно тримали. Але побоявся гнівних тирад і прокльонів нашого монреальського зомбі)))
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+1
-4
Algrab (Костопiль)
18.12.2019 в 23:13
Це точно.Але ж ми не будемо розмальовувати на дві сторінки "теорію змови":)Ну не дав пенальті,то не дав.Чи не так,монреальський оленю?
+1
-2
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Барселиниус (землянин)
18.12.2019 в 23:29
Интересно наблюдать, как одно полушарие разговаривает с другим.
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+2
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2019 в 23:31
Вернись в палату. У тебя начались галлюцинации.
0
-3
Algrab (Костопiль)
18.12.2019 в 23:37
О,ще один олень з'явився.Розмножуєтеся брунькуванням?Ну-ну:)
+1
-3
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Барселиниус (землянин)
18.12.2019 в 23:44
А ну напишіть мені одночасно, дурні. Двое из ларца, блъ.. )))
+2
-2
anselmi (київ)
18.12.2019 в 23:04
Молоді не можуть, старі не хочуть. розривався хіба іспанський коменатор.Середня ланка в Барсі відсутня, Грізменн, прийшов в Барсу підзаробити.Думаю Середняк в Англіі винесе будь яку з цих команд. Вальверде, таке враження допрацьовує........
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-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 23:04
гризвумен
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0
-1
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Blackboria (Тернопіль)
18.12.2019 в 23:02
Ну, такое..
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Барселиниус (землянин)
18.12.2019 в 23:00
С первой же минуты матча цена ошибки для обеих команд возрастала всё больше и больше...
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0
0
Impressed (Украина)
18.12.2019 в 22:59
как болельщик барсы говорю- барса совсем унылая в этом году!
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0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 22:58
то таке (с)
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0
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2019 в 22:58
Барса отскочила. Реал был намного сильнее. Барсовские пешеходы пешеходили. Интересно, что скажут эти прогнозисты..уевы типа кота, параноика и иже с ними которые прогнозировали от 3:0 до 5:0
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+2
-5
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Rriddle (Ukraine )
18.12.2019 в 22:58
на поле играла только одна команда
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+1
-2
Algrab (Костопiль)
18.12.2019 в 22:56
Реал грав краще,Барса,як для домашньої гри,дно.
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+2
-4
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Барселиниус (землянин)
18.12.2019 в 22:58
Игорь, иди лучше пиши отчёт о матче.
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+6
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2019 в 23:00
Вернись в палату
+2
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
18.12.2019 в 23:01
+2
-2
Algrab (Костопiль)
18.12.2019 в 23:05
Та його вже виписали за порушення режиму(курив траву):)
+2
-3

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