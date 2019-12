Впервые за 17 лет Барселона и Реал сыграли по нулям на Камп Ноу

Сегодня "Барселона" и "Реал" сыграли один из самых ожидаемых матчей в Европе. Однако команды продемонстрировали не самый яркий футбол и сыграли в нулевую ничью.

Стоит отметить, что впервые с 23 ноября 2002 года команды не забили в матче на домашнем стадионе на "Камп Ноу".

- El Clásico ends in a goalless draw for the first time since 23 November 2002, when both teams failed to score at Camp Nou in La Liga. #ElClásico