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Эль-Класико без искры. Барселона - Реал 0:0. Видеообзор матча

Испания
(1 голосов)

Барселона - Реал ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 18.12.2019 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Эль-Класико без искры. Барселона - Реал 0:0. Видеообзор матча
UA-Футбол
Новина українською

Чего-то большего ожидали болельщики от главного матча испанской Ла Лиги. Однако "Барса" явно не готова была рисковать, а "Реал" хоть и вышел на поле с твердым намерением играть на победу, в итоге согласился на ничью.

Не хватило спортивной злости, которой славились подобные матчи во времена выступления за "Реал" Криштиану Роналду. Но имеем то, что имеем.

Смотрите видеообзор перенесенного матча десятого тура Ла Лиги "Барселона" - "Реал".

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Реал" 0:0

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Барселона - Реал
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