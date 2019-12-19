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Рамос: Очевидно, что на Варане было два пенальти

Испания
(3 голосов)

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Рамос: Очевидно, что на Варане было два пенальти
Новина українською

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос высказал свое мнение о гостевой встрече с "Барселоной" в рамках 10-го тура чемпионата Испании (0:0). Цитирует защитника AS.

"Мы недовольны, так как не победили. На "Камп Ноу" всегда сложно играть, нам противостояла команда, которая всегда много контролирует мяч и способна наказать за маленькие ошибки. Тем не менее, сегодня огрехов было мало".

"Да, мы пересматривали эпизоды в перерыве – очевидно, что было два пенальти на Рафаэле. Уже ничего нельзя изменить, но VAR существует, чтобы помогать, прибегнуть к консультации. Этого не было".

Издание отмечает, что Рамос отыграл матч с растяжением левого голеностопа. Зидан хотел выпустить вместо Серхио Эдера Милитао, но капитан сумел продолжить поединок. По итогам 17 туров испанские гранды набрали по 36 очков. Номинальным лидером чемпионата остается "Барселона" – у каталонцев больше забитых мячей.

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В статье: Серхио Рамос Рафаэль Варан Барселона Реал (Мадрид) Барселона - Реал
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Комментарии (12)
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СашаXM (Хмельницкий)
19.12.2019 в 10:26
а потом гномикам дают ЗМ непонятно типа за чемпионство которое вот в таких играх и решилось судьями ))) Перес всё купил! )))
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+2
-1
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Spokoyno (Киев)
19.12.2019 в 10:00
А чому одразу не п'ять На Мессі також ззаду на ноги наступали, по Суаресу при "бажанні" можна теж про пенальті волати Але арбітр не забажав не маючи "залізобетонних причин" призначати... І мабуть був прав!
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+2
-2
Лекарь (село Дарница)
19.12.2019 в 09:28
Абсолютно согласен. Еще отмечу его желтую, которой не было.
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+1
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.12.2019 в 08:44
Ух ты.... Он ВАР вспомнил в матче, который был очень важен, но в то же время в матче, пока не определяющем победителя всего чемпионата! А вот в ответном полуфинале ЛЧ 2016 года с МС, когда он отбил рукой мяч и не получил пенальти в свои ворота, он про справедливость не говорил.. И про свой гол в финале ЛЧ 2016 года с двух метрового офсайда он молчал. И про фол на Пике в недавнем матче в Сан Себастьяне он трусливо умолчал.. Странная логика у этого глупого человека... Кстати, фолов на Варане не было.
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+1
-5
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Rriddle (Ukraine )
19.12.2019 в 09:15
почему ты постоянно живёшь прошлым? причем реаловским прошлым.
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+6
-2
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Инспектор ( )
19.12.2019 в 09:22
Он не хочет вспоминать сколько раз Барселона должна благодарить(или отблагодарила) судей
+3
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.12.2019 в 10:17
В отличии от фанатов Реала, я привык АРГУМЕНТИРОВАТЬ свою точку зрения! И, если фанаты Реала ВИДЯТ одно - В СВОЮ ПОЛЬЗУ, то меня не затруднит напомнить им, что АНАЛОГИЧНОЕ и даже больше, было и ПРОТИВ Реала...Это же просто! Скажу больше.. У фанатов Реала память, как у главного героя фильма "Джентельмены удачи".... - "Упал, башкой ударился... Тут помню, а тут не помню"...
0
-4
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.12.2019 в 10:20
Благодарю инспектора жюва за юмор... Я уже привык к тому факту, что ты сеешь здесь бездоказательное зло! Запомни, с помощью арбитров ни один трофей БАРСА не выигрывала! А вот Реал, регулярно! Что во времена Франко, что в 1998 году, с голом Миятовича из офсайда, что в последние 5 лет!
+1
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
19.12.2019 в 10:55
Странное дело Дариан, вот ты напомнил об голе Миятовича из офсайда, а я ведь тот эпизод в финале ЛЧ до сих пор помню, черт возьми! Помню шуму было тогда.. Реал тогда только начинал подымать своё "величие"..)) Странная штука память.. шо было 2-3 года назад не помню, а шо было 21 год назад помню. Старею видать..
+1
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.12.2019 в 11:02
Это же очевидно, он больной параноик... Ещё и мазохист. Любит, когда его называют придурком, шизиком, дебилом и т.д. Поэтому и строчит всякую ересь, чтоб его так называли.
+2
-1
Algrab (Костопiль)
19.12.2019 в 11:29
Тому що психічно хворий.
0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
19.12.2019 в 11:42
О, Добчинский и Бобчинский уже тут, как тут..
0
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