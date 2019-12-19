Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рамос: Очевидно, что на Варане было два пенальти
Пишите в комментариях, согласны ли Вы с Серхио
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос высказал свое мнение о гостевой встрече с "Барселоной" в рамках 10-го тура чемпионата Испании (0:0). Цитирует защитника AS.
"Мы недовольны, так как не победили. На "Камп Ноу" всегда сложно играть, нам противостояла команда, которая всегда много контролирует мяч и способна наказать за маленькие ошибки. Тем не менее, сегодня огрехов было мало".
"Да, мы пересматривали эпизоды в перерыве – очевидно, что было два пенальти на Рафаэле. Уже ничего нельзя изменить, но VAR существует, чтобы помогать, прибегнуть к консультации. Этого не было".
Издание отмечает, что Рамос отыграл матч с растяжением левого голеностопа. Зидан хотел выпустить вместо Серхио Эдера Милитао, но капитан сумел продолжить поединок. По итогам 17 туров испанские гранды набрали по 36 очков. Номинальным лидером чемпионата остается "Барселона" – у каталонцев больше забитых мячей.