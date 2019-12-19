Рамос: Очевидно, что на Варане было два пенальти

Ух ты.... Он ВАР вспомнил в матче, который был очень важен, но в то же время в матче, пока не определяющем победителя всего чемпионата! А вот в ответном полуфинале ЛЧ 2016 года с МС, когда он отбил рукой мяч и не получил пенальти в свои ворота, он про справедливость не говорил.. И про свой гол в финале ЛЧ 2016 года с двух метрового офсайда он молчал. И про фол на Пике в недавнем матче в Сан Себастьяне он трусливо умолчал.. Странная логика у этого глупого человека... Кстати, фолов на Варане не было.