Перес подаст жалобу? Еще раз об эпизоде с Вараном: был или не был фол против защитника Реала?

В районе 17-й минуты в штрафной "Барсы" было жарко во время Эль-Класико. "Реал" пошел большими силами вперед и, по словам, Серхио Рамоса, должен был получить право на пенальти.

Капитана мадридцев возмутило поведение футболистов "Барсы" против Рафаэля Варана. Сначала шипами в бедро тому заехал Клеман Лангле, а затем Иван Ракитич придерживал за футболку француза, не позволив ему выйти на мяч. Интересно, что из-за действий Ивана Ракитича Варан в итоге в штрафной "Барсы" столкнулся с собственным партнером Гаретом Бэйлом.

А мы лишь напомним, что за "растягивание футболок" в Ла Лиге назначают пенальти. А если не назначают, то "обиженная" сторона подает протест. В матче 17-го тура "Реал Сосьедад" - "Барселона" баски пробили пенальти в ворота тер Штегена именно из-за фола, связанного с задержкой за футболку. В конце того поединка на пенальти уже могла претендовать и "Барса", ведь аналогично за футболку держали Херарда Пике. Арбитр не назначил одиннадцатиметровый, но боссы "Барсы" грозятся подать протест.

Интересно, будет ли подавать жалобу Флорентино Перес? Но был ли фол вообще? Смотрим эпизод еще раз и голосуем.