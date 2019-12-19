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Перес подаст жалобу? Еще раз об эпизоде с Вараном: был или не был фол против защитника Реала?

Испания
(1 голосов)

Опрос от UA-Футбол

Перес подаст жалобу? Еще раз об эпизоде с Вараном: был или не был фол против защитника Реала?
UA-Футбол
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В районе 17-й минуты в штрафной "Барсы" было жарко во время Эль-Класико. "Реал" пошел большими силами вперед и, по словам, Серхио Рамоса, должен был получить право на пенальти.

Капитана мадридцев возмутило поведение футболистов "Барсы" против Рафаэля Варана. Сначала шипами в бедро тому заехал Клеман Лангле, а затем Иван Ракитич придерживал за футболку француза, не позволив ему выйти на мяч. Интересно, что из-за действий Ивана Ракитича Варан в итоге в штрафной "Барсы" столкнулся с собственным партнером Гаретом Бэйлом.

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А мы лишь напомним, что за "растягивание футболок" в Ла Лиге назначают пенальти. А если не назначают, то "обиженная" сторона подает протест. В матче 17-го тура "Реал Сосьедад" - "Барселона" баски пробили пенальти в ворота тер Штегена именно из-за фола, связанного с задержкой за футболку. В конце того поединка на пенальти уже могла претендовать и "Барса", ведь аналогично за футболку держали Херарда Пике. Арбитр не назначил одиннадцатиметровый, но боссы "Барсы" грозятся подать протест.

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Интересно, будет ли подавать жалобу Флорентино Перес? Но был ли фол вообще? Смотрим эпизод еще раз и голосуем.

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В статье: Рафаэль Варан Барселона Реал (Мадрид) Барселона - Реал
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Комментарии (11)
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СашаXM (Хмельницкий)
19.12.2019 в 12:10
тянут Барсу как и в ЛЧ с ПСЖ вытянули, там то Суареса сквозняком сдуло и фаны Барсы орали в один голос Дари что чистый пеналь а тут завалили и ... чисто! )))) дальше можно не слушать всякий бред, что будет соченяться чистый как и ЗМ Гномио )
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+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.12.2019 в 12:07
Как все могли убедиться, там никакого фола нет. Истерика фанатов Реала понятна, но я бы хотел их послушать после матча Сосьедад - Барселона... Что-то тогда они тупо не мычали про фол на Пике...
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0
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.12.2019 в 12:10
Как все могли убедиться, ты больной параноик... Твоя истерика понятна, твоё мычание после безликой игры ФКБ в матче с превосходящим на голову её РМ совершенно подчеркивает твою шизофрению
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+1
0
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Инспектор ( )
19.12.2019 в 11:46
Тут непонятно почему дебаты. Там 100 пудовый пеналь
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+2
-2
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armik (Киев)
19.12.2019 в 11:48
Сексуальные меншины против.
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+1
-1
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Spokoyno (Киев)
19.12.2019 в 11:37
Важко дати однозначну відповідь... Бо в одному випадку обидва суперника допомогали собі руками! В іншомугравець впав, щоб заробити ПЕНАЛЬТІ, а не від дотику! По таким формальним ознакам і у ворота гостей рефері міг парочку призначити... Але він все проігнорував.
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
19.12.2019 в 12:03
Ничего не важко. Четвертый номер Баарселоны прозевал рывок игрока РМ и начал хватать его за футболку отченго тот упал. Пенальти.
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-2
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Spokoyno (Киев)
19.12.2019 в 12:15
Але Варан спочатку відштовхнув Ракитича! Може Іван схопив, щоб "втриматися на ногах". В АПЛ теж подібне проглядається... якщо обидва суперника допомогають собі руками то суддя "не встрягає у ці розбори" Можливо це і правильно.
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0
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armik (Киев)
19.12.2019 в 11:35
Чего голосовать.Совершенно очевидно - фол.
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+2
-1
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Kalina ua (Sumy)
19.12.2019 в 11:25
Что клоун в @:-) напишет ...
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0
-1
Algrab (Костопiль)
19.12.2019 в 11:24
100% фол.
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