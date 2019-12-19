Зидан: Мы заслужили победу в этом матче

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал нулевую ничью на "Камп Ноу". Цитирует наставника Marca.

"Это была отличная игра в нашем исполнении, мы продемонстрировали концентрацию от первой до последней минуты. Не хватило только голов. Конечно, результат для меня недостаточно хорош. Мы заслужили победу в этой игре, но нужно понимать, что неиспользование своих шансов в таком матче может быть чреватым".