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Зидан: Мы заслужили победу в этом матче
Зинедин вышел на связь после Эль-Класико
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал нулевую ничью на "Камп Ноу". Цитирует наставника Marca.
"Это была отличная игра в нашем исполнении, мы продемонстрировали концентрацию от первой до последней минуты. Не хватило только голов. Конечно, результат для меня недостаточно хорош. Мы заслужили победу в этой игре, но нужно понимать, что неиспользование своих шансов в таком матче может быть чреватым".
"Жаль, что Ферлан Менди находился в офсайде – Гарет Бэйл заслужил на забитый мяч, валлиец хорошо сыграл с "Барселоной", мы рассчитываем на него".
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