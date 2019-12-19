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Зидан: Мы заслужили победу в этом матче

Испания
(2 голосов)

Зинедин вышел на связь после Эль-Класико

Зидан: Мы заслужили победу в этом матче
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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал нулевую ничью на "Камп Ноу". Цитирует наставника Marca.

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"Это была отличная игра в нашем исполнении, мы продемонстрировали концентрацию от первой до последней минуты. Не хватило только голов. Конечно, результат для меня недостаточно хорош. Мы заслужили победу в этой игре, но нужно понимать, что неиспользование своих шансов в таком матче может быть чреватым".

"Жаль, что Ферлан Менди находился в офсайде – Гарет Бэйл заслужил на забитый мяч, валлиец хорошо сыграл с "Барселоной", мы рассчитываем на него".

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В статье: Зинедин Зидан Барселона Реал (Мадрид) Барселона - Реал
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
19.12.2019 в 11:47
Ой, Зиданыч, ты хоть не ерундось.. Победу не заслужили обе команды.
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