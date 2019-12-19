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Вальверде: Я расстроен, что мы опережаем Реал лишь благодаря разнице мячей

Испания
(1 голосов)

Наставник "сине-гранатовых" – об итогах очного противостояния с главным соперником

Вальверде: Я расстроен, что мы опережаем Реал лишь благодаря разнице мячей
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Тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, что он думает о встрече с мадридским "Реалом" (0:0) в рамках перенесенного матча 10-го тура чемпионата Испании. Слова коуча приводит Marca.

"У обеих команд были хорошие отрезки во время поединка. Многое было на кону, это нормально для Эль-Класико, поэтому без борьбы и сложностей игроки не обошлись бы. Год подходит к концу, оба клуба на вершине таблицы. Меня расстраивает, что мы опережаем "Реал" лишь благодаря разнице мячей. Победа? Против сильных соперников это не всегда возможно".

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"Я могу вспомнить лишь несколько моментов у гостей – однажды нас спас Тер Штеген, а еще один раз мяч вынес Пике. И это несмотря на то, что они много времени находились на нашей половине поля – дивидендов это им не принесло".

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В статье: Эрнесто Вальверде Зинедин Зидан Барселона Реал (Мадрид) Барселона - Реал
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Комментарии (2)
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Muxtar (Днепр)
19.12.2019 в 12:17
А всех вокруг расстраивает то что ты тренер Барселоны - и что с того?
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support (Kyiv)
19.12.2019 в 12:08
Черт конченный, ливни с барселоны , сколько просить можно об этом ?????
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