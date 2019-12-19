Вальверде: Я расстроен, что мы опережаем Реал лишь благодаря разнице мячей

Тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, что он думает о встрече с мадридским "Реалом" (0:0) в рамках перенесенного матча 10-го тура чемпионата Испании. Слова коуча приводит Marca.

"У обеих команд были хорошие отрезки во время поединка. Многое было на кону, это нормально для Эль-Класико, поэтому без борьбы и сложностей игроки не обошлись бы. Год подходит к концу, оба клуба на вершине таблицы. Меня расстраивает, что мы опережаем "Реал" лишь благодаря разнице мячей. Победа? Против сильных соперников это не всегда возможно".