Кубок Испании. Первый раунд. Севилья и Вильярреал идут дальше, Луго Лебеденко проигрывает

Первый раунд Кубка Короля – это вторая по счету стадия турнира (был еще предварительный раунд), в которой принимают участие 110 команд (55 матчей). Здесь соревнуются представители Региональных лиг, Терсеры, Сегунды В, Сегунды и Ла Лиги (все уровни испанского футбола). Собственно, элитарный дивизион (Ла Лига) представлен шестнадцатью участниками – лишь "Реал", "Барселона", "Валенсия" и "Атлетико" как участники Суперкубка Испании стартуют в кубке с более поздних стадий.

Формат раунда – один матч на вылет на поле команды, представляющей низший дивизион.

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18.12.2019

"Эль Палмар" (IV) - "Хетафе" 1:2

Голы: Этчейта (автогол) 25 - Анхель Родригес 65, Хорхе Молина (пен.) 70

"Комильяс" (IV) - "Вильярреал" 0:5

Голы: Леандро Суарес 31, Карлос Бакка 34, 75, 84, Санти Касорла 77

"Эль-Алара" (IV) - "Мальорка" 0:1

Гол: Абрахам Контерас (автогол) 90+3

"Бергантиньос" (IV) - "Севилья" 0:1

Гол: Жюль Кунде 16

В отличие от первого игрового дня 1/64-й финала Кубка Испании, второй не подарил громких сенсаций, связанных с представителями элитарного дивизиона. "Хетафе", "Вильярреал", "Мальорка" и "Севилья" синхронно прошли дальше, хотя для выполнения задачи приложили разное количество усилий.

"Вильярреал" не напрягался. Напротив, играл с удовольствием: хет-трик Карлоса Бакки и гол Санти Касорлы изрядно порадовали болельщиков "субмарины". "Севилья" выиграла минимально, но гол забила ранний и дальше действовала по счету.

"Хетафе" не доводил матч до дополнительного времени, забив с пенальти на 70-й минуте. А вот "Мальорка" прошла дальше только благодаря автоголу на третьей компенсированной минуте. Драматично.

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О выступлении Андрея Лунина мы рассказывали ранее. "Вальядолид" прошел дальше без проблем (3:0), а по плоскости ворот украинского вратаря не было нанесено ни одного удара. "Альбасете" без Зозули справился с соперником более низкого класса (1:0), а вот Орест Лебеденко стал антигероем своего "Луго", потому что не реализовал пенальти в послематчевой серии. Поэтому представитель Сегунды сошел с дистанции.

Несчастье Лебеденко. Экс-игрок Карпат стал неудачником поединка Кубка Испании

Еще одна порция поединков стадии состоится сегодня, 19-го декабря.