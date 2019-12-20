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Барселона - Алавес. Прогноз на матч чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Барселона - Алавес: Прогноз и анонс матча ⋉ 21.12.2019 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Барселона - Алавес. Прогноз на матч чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
UA-Футбол делает свой прогноз на матч 18-го тура чемпионата Испании Барселона - Алавес; Испания. Барселона. "Камп Ноу". 21.12.2019. 17:00. Арбитр в поле – Марио Мелеро. Трансляция в Украине – ТК "Футбол 2", MEGOGO, Oll.tv

"Барселона" свой последний поединок провела в среду, а "Алавес" – во вторник. Однако "Барса" второй раз подряд играет на "Камп Ноу", в то время как баски сначала уезжали в Андалусию, а сейчас держат курс на Каталонию. Один "лишний" день календаря как раз и уйдет на переезды, поэтому обе команды – в равном положении.

Что касается психологии, то "Алавес" подавлен вылетом из Кубка Испании. Возможно, это соревнование – не такое уж и важное для команды, однако вряд ли приятно проигрывать представителю Терсеры. "Барса" же почти героически отстояла на "Камп Ноу" ничью в Эль-Класико. Этот результат вызывает двоякие чувства. С одной стороны, важно было не отдать сопернику, который превосходил каталонцев по игре, три очка, с другой – неприятно было прерывать серию из семи побед в Ла Лиге на "Камп Ноу". Эрнесто Вальверде играет с огнем. Он сознательно нацелился на то, чтобы не проиграть, а не на то, чтобы выиграть, а удача таких хитрецов не любит. Хотя все это – лирика и философия.

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"Гранатовые" против такого соперника сыграют, несомненно, с позиции силы с расчетом вернуться на путь уверенных побед. Шесть из семи домашних викторий в этом сезоне в Ла Лиге "Барса" добыла с разгромным счетом. Но нужно быть бдительным, потому что у "Алавеса" есть опыт и своих побед над "Барсой". И не только на "Мендисорросе". Осенью 2016-го баски нанесли каталонцам поражения 1:2 на "Камп Ноу". Однако после того в этом противостоянии успеха добивались исключительно "гранатовые".

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Эрнесто Вальверде точно не сможет рассчитывать на Усмана Дембеле и Артура Рамоса. А вот участие в матче Серхио Бускетса – под вопросом. Его ожидали увидеть в основе и в матче с "Реалом", но форс-мажорные обстоятельства заставили тренера изменить планы. Известно, что Бускетс не тренировался в четверг, потому что еще не одолел последствий болезни. У "Алавеса" точно не увидим на поле Томаса Пину.

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Прогноз. Победа "Барселоны" 3:0.

Ставка: ставка на разгромную победу "Барселоны" не лишена логики. Каталонцы на "Камп Ноу" после невыразительной игры с "Реалом" будут действовать с позиции силы, а "Алавес" не славится надежной обороной. Еще один важный нюанс: баски и забивают не очень много, полагаясь исключительно на Лукаса Переса и Хоселу. Поэтому можно даже рискнуть с "сухой победой" каталонцев.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Алавес (Витория-Гастейс) Прогнозы
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Комментарии (4)
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MES QUE UN CLUB
20.12.2019 в 16:59
Может быть Барса и победит, как Игорь написал, но врядли это принесёт много радости, пока носатый муравей, так сказать, «тренирует» команду. До сих пор неприятный осадок остался после субботнего, язык не поворачивается назвать, класико.
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+4
-1
Algrab (Костопiль)
20.12.2019 в 13:54
Перемога Алавеса 2-1.
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0
-5
avatar
Blackboria (Тернопіль)
20.12.2019 в 16:15
Троляка
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+4
-1
Algrab (Костопiль)
20.12.2019 в 16:49
Підгоріло?
0
-4

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