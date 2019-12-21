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Барселона - Алавес. Смотреть онлайн LIVE-трансляцию матча Ла Лиги

Испания
(2 голосов)

Барселона - Алавес: Cмотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.12.2019 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Барселона - Алавес. Смотреть онлайн LIVE-трансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

"Алавес" на неделе вылетел из Кубка Испании, но намерен улучшить своим болельщикам настроение качественной игрой против "Барсы" в чемпионате. У басков уже есть опыт победы на "Камп Ноу", хотя надо учитывать сопутствующие факторы данного поединка. То, что "Барса" зла после Эль-Класико, а также то, что в последнее время в этом противостоянии каталонцы доминировали.

Обо всех нюансах поединка читайте в анонсе от Игоря Семйона >>>. Здесь же смотрим онлайн прямую видеотрансляцию матча "Барселона" - "Алавес". Благодаря сигнала MEGOGО. Начало 21.12.2019 в 17:00.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии, Англии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Алавес (Витория-Гастейс)
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