Ленгле: Пенальти? Было принято решение и его нужно соблюдать

Вчера "Барселона" сыграла в нулевую ничью против "Реала". Клеман Ленгле прокомментировал наиболее спорный эпизод в игре - возможный пенальти на Варане.

"Для меня это не пенальти. Я пытался всеми силами дотянуться до мяча, к сожалению коснувшись Варана. Я собирался выбить мяч в этом эпизоде.

Но если там был фол, то VAR мог об этом оповестить. Однако было принято другое решение и оно должно быть соблюдено", - приводит слова защитника Movistar.

Ранее "Реал" опубликовал официальное заявление, касательно данного эпизода.