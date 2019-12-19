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Ленгле: Пенальти? Было принято решение и его нужно соблюдать
Момент, который мог все изменить
Вчера "Барселона" сыграла в нулевую ничью против "Реала". Клеман Ленгле прокомментировал наиболее спорный эпизод в игре - возможный пенальти на Варане.
"Для меня это не пенальти. Я пытался всеми силами дотянуться до мяча, к сожалению коснувшись Варана. Я собирался выбить мяч в этом эпизоде.
Но если там был фол, то VAR мог об этом оповестить. Однако было принято другое решение и оно должно быть соблюдено", - приводит слова защитника Movistar.
Ранее "Реал" опубликовал официальное заявление, касательно данного эпизода.