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Ленгле: Пенальти? Было принято решение и его нужно соблюдать

Испания
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Момент, который мог все изменить

Ленгле: Пенальти? Было принято решение и его нужно соблюдать
UA-Футбол
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Вчера "Барселона" сыграла в нулевую ничью против "Реала". Клеман Ленгле прокомментировал наиболее спорный эпизод в игре - возможный пенальти на Варане.

"Для меня это не пенальти. Я пытался всеми силами дотянуться до мяча, к сожалению коснувшись Варана. Я собирался выбить мяч в этом эпизоде.

Но если там был фол, то VAR мог об этом оповестить. Однако было принято другое решение и оно должно быть соблюдено", - приводит слова защитника Movistar.

Ранее "Реал" опубликовал официальное заявление, касательно данного эпизода.

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В статье: Рафаэль Варан Барселона Реал (Мадрид) Клеман Ленгле Барселона - Реал
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