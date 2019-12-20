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Боссы Реала запросили аудиозаписи разговоров судьи с ответственным за VAR в матче с Барсой

Испания
(1 голосов)

Рафаэль уже подтвердил, что на нем было два пенальти

Боссы Реала запросили аудиозаписи разговоров судьи с ответственным за VAR в матче с Барсой
Новина українською

Перенесенный центральный матч 10-го тура Ла Лиги между "Барселоной" и "Реалом" на "Камп Ноу" завершился нулевой ничьей. Мадридский клуб остался недоволен качеством судейства и подал запрос в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) для получения расширенных данных о решениях главного арбитра встречи Алехандро Эрнандеса, сообщает AS.

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Боссы "сливочных", в частности, хотели бы прослушать аудиозаписи разговора между арбитром и ответственным за VAR, относительно моментов с защитником "Реала" Рафаэлем Вараном в первом тайме. В прошлом сезоне было обнародовано аудио, связанное с фолом все того же француза на Луисе Суаресе (каталонцы победили 5:1) – сейчас же мадридцы просят сделать то же самое для себя.

После того, как страсти начали немного остывать, сам Рафаэль коротко высказался (цитирует Cadena SER): "На мне было два пенальти".

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В статье: Рафаэль Варан Барселона Реал (Мадрид) Барселона - Реал
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Комментарии (1)
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Rriddle (Ukraine )
20.12.2019 в 08:48
как будто это повлияет на счёт, или поможет Реалу лучше играть, занимаются ерундой, как некоторые фаны Барсы на этом сайте)
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