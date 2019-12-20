Боссы Реала запросили аудиозаписи разговоров судьи с ответственным за VAR в матче с Барсой

Перенесенный центральный матч 10-го тура Ла Лиги между "Барселоной" и "Реалом" на "Камп Ноу" завершился нулевой ничьей. Мадридский клуб остался недоволен качеством судейства и подал запрос в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) для получения расширенных данных о решениях главного арбитра встречи Алехандро Эрнандеса, сообщает AS.

Боссы "сливочных", в частности, хотели бы прослушать аудиозаписи разговора между арбитром и ответственным за VAR, относительно моментов с защитником "Реала" Рафаэлем Вараном в первом тайме. В прошлом сезоне было обнародовано аудио, связанное с фолом все того же француза на Луисе Суаресе (каталонцы победили 5:1) – сейчас же мадридцы просят сделать то же самое для себя.

После того, как страсти начали немного остывать, сам Рафаэль коротко высказался (цитирует Cadena SER): "На мне было два пенальти".