Полиция перехватила дроны, которые должны были вторгнуться в воздушное пространство Камп Ноу

Однозначно: вне стадиона в среду было веселее. "Реал" на выезде сыграл вничью с "Барселоной", голов команды не забили. Тем не менее, каталонские активисты нашли способ привлечь внимание СМИ к поединку и после финального свистка, как сообщает Marca.

Идея борцов за свободу политзаключенных состояла том, чтобы два дрона во время матча поднялись в воздух с закрепленным баннером, на котором было бы написано "Испания, садись за стол переговоров, свободу Каталонии".

Напомним, поединок омрачили протесты – полиции даже пришлось пускать в ход резиновые пули. К счастью, обошлось без жертв.