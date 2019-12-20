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Полиция перехватила дроны, которые должны были вторгнуться в воздушное пространство Камп Ноу

Испания
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Хроники Эль-Класико

Полиция перехватила дроны, которые должны были вторгнуться в воздушное пространство Камп Ноу
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Однозначно: вне стадиона в среду было веселее. "Реал" на выезде сыграл вничью с "Барселоной", голов команды не забили. Тем не менее, каталонские активисты нашли способ привлечь внимание СМИ к поединку и после финального свистка, как сообщает Marca.

Идея борцов за свободу политзаключенных состояла том, чтобы два дрона во время матча поднялись в воздух с закрепленным баннером, на котором было бы написано "Испания, садись за стол переговоров, свободу Каталонии".

Напомним, поединок омрачили протесты – полиции даже пришлось пускать в ход резиновые пули. К счастью, обошлось без жертв.

Читайте такжеАресты, ранения, резиновые пули от полиции, поджоги и кража оружия. Эль-Класико омрачили протесты
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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Каталония Барселона - Реал
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