Кубок Испании. Первый Раунд. Сосьедад, Леванте, Осасуна и Бетис легко проходят дальше

Первый раунд Кубка Короля – это вторая по счету стадия турнира (был еще предварительный раунд), в которой принимают участие 110 команд (55 матчей). Здесь соревнуются представители Региональных лиг, Терсеры, Сегунды В, Сегунды и Ла Лиги (все уровни испанского футбола). Собственно, элитарный дивизион (Ла Лига) представлен шестнадцатью участниками – лишь "Реал", "Барселона", "Валенсия" и "Атлетико" как участники Суперкубка Испании стартуют в кубке с более поздних стадий.

Формат раунда – один матч на вылет на поле команды, представляющей низший дивизион.

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19.12.2019.

"Мелилья" (IV) - "Леванте" 0:5

Голы: Коке 9, 12, Борха Майораль 20, Эрнани 55, Серхио Леон (пен.) 84

"Пенья Асагреса" (IV) - "Сельта" 0:2

Голы: Хуан Эрнандес 45, Хуан Эрнандес 69

"Антоньяно" (IV) - " Бетис" 0:4

Голы: Кристиан Телльо (пен.) 14, Вильфред Каптум 25, Диего Лайнез 52, Алекс Мелендес 80

"Льейда" (ІІІ) - "Эспаньол" 0:2

Голы: Ву Лей 53, 90

"Бесеррил" (IV) - "Реал Сосьедад" 0:8

Голы: Робен Ле Норман 37, Аднан Янузай 44, 46, 63, Рубен Пардо 49, Александр Исаак 68, 75, Андер Барренечеа 69

"Лорка Депортиво" (IV) - "Осасуна" 0:3

Голы: Брандон Льямс 20, Фран Мерида (пен.) 69, Хуан Виллар 75

Третий игровой день первого раунда Кубка Испании не просто не принес сенсаций, а отличился тотальным доминированием представителей элиты (как и полагается) над менее классными соперниками. Ни одна из шести команд не пропустила в свои ворота даже гола.

Больше всего пофеерил "Реал Сосьедад", который забил сопернику восемь голов. Уверенно прошли дальше и "Осасуна", "Леванте" и "Бетис". "Эспаньол" и "Сельта" ограничились двумя забитыми голами.

Таким образом, среди 16-и представителей Ла Лиги на этой стадии не справился с задачей выхода в следующий раунд только "Алавес". Матчи второго раунда состоятся 12-го января 2020-го года.