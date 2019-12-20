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Кубок Испании. Первый Раунд. Сосьедад, Леванте, Осасуна и Бетис легко проходят дальше
Минус Алавес
Первый раунд Кубка Короля – это вторая по счету стадия турнира (был еще предварительный раунд), в которой принимают участие 110 команд (55 матчей). Здесь соревнуются представители Региональных лиг, Терсеры, Сегунды В, Сегунды и Ла Лиги (все уровни испанского футбола). Собственно, элитарный дивизион (Ла Лига) представлен шестнадцатью участниками – лишь "Реал", "Барселона", "Валенсия" и "Атлетико" как участники Суперкубка Испании стартуют в кубке с более поздних стадий.
Формат раунда – один матч на вылет на поле команды, представляющей низший дивизион.
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19.12.2019.
"Мелилья" (IV) - "Леванте" 0:5
Голы: Коке 9, 12, Борха Майораль 20, Эрнани 55, Серхио Леон (пен.) 84
"Пенья Асагреса" (IV) - "Сельта" 0:2
Голы: Хуан Эрнандес 45, Хуан Эрнандес 69
"Антоньяно" (IV) - "Бетис" 0:4
Голы: Кристиан Телльо (пен.) 14, Вильфред Каптум 25, Диего Лайнез 52, Алекс Мелендес 80
"Льейда" (ІІІ) - "Эспаньол" 0:2
Голы: Ву Лей 53, 90
"Бесеррил" (IV) - "Реал Сосьедад" 0:8
Голы: Робен Ле Норман 37, Аднан Янузай 44, 46, 63, Рубен Пардо 49, Александр Исаак 68, 75, Андер Барренечеа 69
"Лорка Депортиво" (IV) - "Осасуна" 0:3
Голы: Брандон Льямс 20, Фран Мерида (пен.) 69, Хуан Виллар 75
Третий игровой день первого раунда Кубка Испании не просто не принес сенсаций, а отличился тотальным доминированием представителей элиты (как и полагается) над менее классными соперниками. Ни одна из шести команд не пропустила в свои ворота даже гола.
Больше всего пофеерил "Реал Сосьедад", который забил сопернику восемь голов. Уверенно прошли дальше и "Осасуна", "Леванте" и "Бетис". "Эспаньол" и "Сельта" ограничились двумя забитыми голами.
Таким образом, среди 16-и представителей Ла Лиги на этой стадии не справился с задачей выхода в следующий раунд только "Алавес". Матчи второго раунда состоятся 12-го января 2020-го года.