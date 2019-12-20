Месси - игрок года по версии The Guardian. Роналду - четвертый

Британское издание The Guardian на своём сайте опубликовало список 100 лучших футболистов 2019 года.

Возглавил рейтинг форвард "Барселоны" Лионель Месси. Второе место досталось защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку, его одноклубник Садио Мане замкнул эту тройку. Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду стал четвёртым.

Напомним, что в прошлом сезоне эта награда досталась полузащитнику "Реала" Луке Модричу.

Топ-10 рейтинга:

1. Лионель Месси ("Барселона")

2. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

3. Садио Мане ("Ливерпуль")

4. Криштиану Роналду ("Ювентус")

5. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

6. Килиан Мбаппе ("ПСЖ")

7. Роберт Левандовски ("Бавария")

8. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")

9. Алисон Бекер ("Ливерпуль")

10. Френки де Йонг ("Барселона").

В голосовании принимали участие 239 экспертов, в том числе тренеры, экс-футболисты и журналисты со всего мира. Среди них телекомментатор и ведущий FootballHub Владимир Зверов и главный редактор сайта bookmaker-ratings.com.ua Сергей Деркач.

Украинские футболисты Александр Зинченко и Тарас Степаненко попали в расширенный список из 300 претендентов, но не смогли набрать очки от пяти экспертов (условие, необходимое для квалификации).

С полным списком лучших футболистов 2019 года по версии The Guardian можно ознакомиться по ссылке.