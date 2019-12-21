Реал - Атлетик. Прогноз на матч чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 18-й тур. Испания. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу". 22.12.2019. 22:00. Арбитр в поле – Адриан Кордеро. Трансляция в Украине – ТК "Футбол 1", MEGOGO, Oll.tv

"Реал" заслужил победу в Эль-Класико... Точнее, так: "Реал" больше наработал на победу в Эль-Класико, чем соперник. Однако получил лишь одно очко, поэтому Зидан начнет поединок с "Атлетиком" с порцией нереализованных амбиций. Это неприятно, но не смертельно: победа над крепким "Атлетиком" может удовлетворить аппетит мадридцев.

Однако рассчитывать на максимум "сливочным" нужно осторожно – с учетом амбиций соперника. Ибо "Атлетик" в этом сезоне не боится авторитетов: проиграл "Атлетико", зато победил "Барселону". Баски начинали тур как седьмая команда Ла Лиги, но отставание от зоны Лиги чемпионов всего ничего – три очка.

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Два последних матча в Ла Лиге "Атлетик" провел неудачно – поражение от "Бетиса" и ничья с "Эйбаром". В сумме с последним результатом на "Бернабеу", - поражение 0:3, датированное апрелем текущего года, - это создает не очень радужную картину для Гаиска Гаритано. Но баски – привыкшие к трудностям.

"Реал" был возмущен судейством матча с "Барселоной", но этим делом занимается администрация клуба. Для Зидана же задача – продолжать гнуть на поле ту линию, которую называют фирменной для мадридцев: прессинг, интенсивный футбол в центральной зоне, быстрые фланги и бомбардировки штрафной площади передачами на Карима Бензема. Ничья с "Барсой" стала второй подряд потерей очков для "Реала", но перед тем сливочные выиграли четыре матча подряд с общим счетом 11:2.

Поединок с "Атлетиком" станет для "Реала" частью дистанции с серьезными препятствиями: "Валенсия" и "Барса" уже позади, а впереди, кроме Бильбао, - матчи с "Хетафе", "Севильей" и "Атлетико". А там уже и "Манчестер Сити" появится на горизонте.

В отчетном поединке мадридцам точно не поможет Карлос Каземиро – он дисквалифицирован. По-прежнему травмированы Эден Азар, Марко Асенсио, Лукас Васкес и Марсело. А вот Родригес приступил к полноценным тренировкам с основной группой.

У "Атлетика" дисквалифицирован Андер Капа. Травмированные Муньяин, Оскар Де Маркос и Ариц Адурис.

Прогноз. Победа "Реала" 1:0.

Ставка : обе команды мало пропускают – только по двенадцать пропущенных в 17-и турах. Зато "Реал" почти вдвое больше забивает – 33 против 19-и. Баски будут делать акцент на оборону, однако хотя бы раз точно пропустят. А вот забить без Муньяина вряд ли удастся – сухая победа "Реала".