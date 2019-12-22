Реал - Атлетик. Смотреть онлайн, LIVE-трансляцию матча Ла Лиги

"Атлетик" прекрасно начал сезон, на самом старте обыграв саму "Барселону". Однако впоследствии баски сдали позиции, но все еще котируются претендентом на место в зоне Лиги чемпионов. Будет интересно посмотреть, как команда сыграет против мотивированного и злого "Реала".

"Реала", который доминировал в Эль-Класико, но не выиграл. Для того, чтобы встречать Рождество в хорошем настроении, Зидан должен победить в заключительном матче года. Все готовятся к бою.

Матч "Реал" - "Атлетик" состоится 22-го декабря 2019-го году в 22:00. В матч-центре UA-Футбол – текстовая LIVE-трансляция >>>. Онлайн прямой эфир матча – на телеканале "Футбол 1". Интернет-трансляция – MEGOGO и Oll.tv. Начало – 22:00.

О главных событиях и процессах, предшествовавших матчу – в анонсе от Игоря Семйона >>>.

Здесь же смотрим прямую трансляцию матча благодаря сигналу MEGOGO.

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