Зозуля ответит голами? Альбасете - Эльче. Смотреть онлайн, LIVE-трансляцию матча Сегунды

Матч 20-го тура Сегунды с участием "Альбасете" обернулся громким скандалом – Романа Зозулю оскорбляли недалекие болельщики "Райо Вальекано", из-за чего поединок был остановлен. Но футбольная жизнь продолжается – и Роман готов ответить всем забитыми голами.

В матче 21-го тура второго дивизиона чемпионата Испании "Альбасете" сыграет на своем поле с "Эльче" – с прямым конкурентом в борьбе за повышение в классе. Смотрим прямую LIVE-трансляцию вместе благодаря сигналу от MEGOGO. Начало – 21.12.2019 в 17:00. Доступно без регистрации.