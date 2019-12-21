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Зозуля ответит голами? Альбасете - Эльче. Смотреть онлайн, LIVE-трансляцию матча Сегунды

Испания
(1 голосов)

Альбасете - Эльче: смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.12.2019 ⋊ Сегунда на UA-Футбол

Зозуля ответит голами? Альбасете - Эльче. Смотреть онлайн, LIVE-трансляцию матча Сегунды
UA-Футбол
Новина українською

Матч 20-го тура Сегунды с участием "Альбасете" обернулся громким скандалом – Романа Зозулю оскорбляли недалекие болельщики "Райо Вальекано", из-за чего поединок был остановлен. Но футбольная жизнь продолжается – и Роман готов ответить всем забитыми голами.

В матче 21-го тура второго дивизиона чемпионата Испании "Альбасете" сыграет на своем поле с "Эльче" – с прямым конкурентом в борьбе за повышение в классе. Смотрим прямую LIVE-трансляцию вместе благодаря сигналу от MEGOGO. Начало – 21.12.2019 в 17:00. Доступно без регистрации.

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В статье: Роман Зозуля Альбасете (Испания) Эльче (Испания)
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