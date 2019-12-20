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СМИ: Вальверде выступал против покупки де Йонга

Испания
(4 голосов)

Однако наставника никто слушать не стал

СМИ: Вальверде выступал против покупки де Йонга
UA-Футбол
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В январе прошлого года, "Барселона", в очень напряженной борьбе, сумела обойти конкурентов и подписала контракт с Френки де Йонгом. В каталонский клуб он перешел только летом.

Однако, по данным СМИ, все не так просто, как кажется. De Telegraaf информирует, что против трансфера полузащитника выступал Эрнесто Вальверде.

Сам де Йонг был заинтересован в данном переходе. Во время зимней трансферной кампании он отказал "ПСЖ" и "Манчестер Сити", считая что "Барселона" будет лучшим вариантом.

Френки сумел приспособиться к новой команде и уже провел 22 матча.

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В статье: Эрнесто Вальверде Аякс (Амстердам) Барселона Френки де Йонг
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(4 голосов)
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Комментарии (5)
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Spokoyno (Киев)
20.12.2019 в 19:14
"И словно мухи тут и там Ходят слухи по домам, А беззубые старухи Их разносят по умам" Хоч зовсім не виключено, що ЕВ просто не міг знайти йому місце у своїй побудові гри... Та і зараз не можна сказати, що Френкі повністю вписався в гру... Чи просто замінити центральну трійцю, що виблискувала декілька років тому: Хаві, Іньєста, Бускетс вкрай складно чи скоріш НЕможливо. Тобто треба будувати інший стиль гри.
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0
-1
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MES QUE UN CLUB
20.12.2019 в 19:17
Сначала надо починить тренерскую скамейку, а потом будувать на новом фундаменте.
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+4
-1
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Red_Cat (Харків - це Україна!)
20.12.2019 в 19:07
это утка от семйона
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+1
-1
Algrab (Костопiль)
20.12.2019 в 20:23
А,що,оленя забанили?Класс!
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0
-2
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Барселиниус (землянин)
20.12.2019 в 21:01
Твоего дружбана тоже.
+2
0

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