СМИ: Вальверде выступал против покупки де Йонга

В январе прошлого года, "Барселона", в очень напряженной борьбе, сумела обойти конкурентов и подписала контракт с Френки де Йонгом. В каталонский клуб он перешел только летом.

Однако, по данным СМИ, все не так просто, как кажется. De Telegraaf информирует, что против трансфера полузащитника выступал Эрнесто Вальверде.

Сам де Йонг был заинтересован в данном переходе. Во время зимней трансферной кампании он отказал "ПСЖ" и "Манчестер Сити", считая что "Барселона" будет лучшим вариантом.

Френки сумел приспособиться к новой команде и уже провел 22 матча.