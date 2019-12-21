Примера. 18-й тур. Эйбар пристыдил Гранаду

От "Эйбара" такой мощной ходы могли ожидать только смельчаки. Ведь команда подошла к этому поединку с удручающей серией – ни одной победы в последних пяти турах. Только ничья в предыдущем поединке позволила немного подсолодить привкус горечи от поражения.

Но "Эйбар" сумел использовать ситуацию в свою пользу – он сыграл как раненый зверь. Двадцать ударов по воротам, семь попаданий в створ, три гола, полное преимущество в большинстве важных статистических показателях – и это вполне заслуженная победа. Первая в сезоне с такой разницей мячей в пользу "оружейников".

Для "Гранады" же это поражение – седьмое в последних девяти турах.

Эйбар. Стадион "Ипуруа"

"Эйбар" - "Гранада" 3:0

Голы: Серхи Энрич 21, Энрике Гарсия 26, Такаси Инуи 87

"Эйбар": Марко Дмитрович, Педро Бигас, Гонсало Эскаланте (Папа Кули Диоп 84), Такаси Инуи, Серхи Энрич (Кике Гонсалес 73), Эду Экспозито, Паулу Оливейра, Хосе Анхель, Энрике Гарсия (Шарлес Диас де Оливейра 37), Педро Леон, Альваро Техеро

"Гранада": Руи Силва, Максим Гоналон, Хосе Мартинес, Альваро Вадильо (Дарвин Мачис 56), Ян Брис Этеки, Роберто Солдадо, Карлос Нева (Адриан Рамос 56), Виктор Диас, Домингуш Дуарте, Карлос Фернандес, Антонио Пуэртас (Алекс Мартинес 76)

Предупреждения: Серхи Энрич 45, Гонсало Эскаланте 55, Педро Леон 77 - Максим Гоналон 17, Домингуш Дуарте 56, Ян Брис Этеки 80