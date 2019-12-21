Примера. 18-й тур. Севилья завершит год на третьем месте

После возвращении в высший дивизион "Мальорка" набирает очки только на своем поле (в прошлом туре впервые не проиграли на выезде - ничья с "Сельтой"). В частности, на островах был побежден "Реал", на щите оттуда улетели крепкие "Вильярреал" и "Эспаньол". Поэтому "Севилья", которая пытается не отстать от грандов, должна была остерегаться.

Игра действительно получилась нервной, но в основном для хозяев, которые слишком эмоционально реагировали на решения арбитра. Возможно, именно это помешало им хотя бы приблизиться к ничьей. В первом тайме андалусцы открыли счет - Банега подал угловой, голкипер "Мальорки" неуверенно сыграл на выходе, а Диего Карлос головой переправил мяч фактически в пустые ворота.

Закрепила "Севилья" преимущество с помощью VAR. На 62-й минуте "Мальорка" успела провести контратаку, пока рефери Мансано не получил подсказку о фоле в штрафной хозяев. Просмотрев повтор, он указал на точку. Банега хладнокровно пробил по центру, тогда как Маноло Рейна бросился в угол.

В оставшееся время, "Мальорка пыталась вернуться в игру, однако гораздо ближе к разгрому была "Севилья", чем островитяне хотя бы до гола престижа. Таким образом "Севилья" гарантировала себе третье место по итогам 18-го тура - "Хетафе" и "Атлетико" не смогут ее опередить, даже если победят. "Мальорка" в свою очередь может опуститься в зону вылета, если "Сельта" одолеет "Леванте".

Примера. 18-й тур

21 декабря. Пальма-де-Мальорка. Стадион Иберостар

"Мальорка" - "Севилья" 0:2

Голы: Диего Карлос 20, Эвер Банега 63 (пен.)

"Мальорка": Маноло Рейна - Агбеньену, Вальент, Седлар, Гамес - Родригес, Севилья (Эрнандес 57), Мохаммед (Фебас 78), Кубо - Жуниор Лаго, Будимир (Чаварриа 69)

"Севилья": Вацлик - Навас, Диего Карлос, Каррису, Регилон - Хордан (Ф. Васкес 73), Фернандо, Банега - Эль-Хаддади, Л. де Йонг (Кунде 66), Окампос (Гудель 89)

Предупреждения: Гамес 37, Будимир 45+4, Мохаммед 62, Вальент 64, Седлар 84 - Навас 15, Фернандо 33, Регилон 84