Зидан: Считаю Гвардиолу лучшим тренером мира

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями накануне матча 18-го тура Ла Лиги с "Атлетиком".

"Насчет "Атлетика", еще один матч, еще одно испытание. "Атлетик" прекрасно выступает с начала сезона, но, как всегда, мы смотрим на себя.

Думаю, мы готовы показать хорошую игру. Это последний матч года, нам нужно отдать себя на 100%", – рассказал француз.

Также наставник "сливочных" высказался насчет главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы.

"Уважаю Пепа как игрока и как тренера, потому что считаю его лучшим тренером мира. Конечно, мне нравится встречаться с ним и играть против его команд", - поделился Зидан.

Напомним, "Реал" сыграет с "Атлетиком" завтра в 22:00.