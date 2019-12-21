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Зидан: Считаю Гвардиолу лучшим тренером мира

Испания
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Наставник "Реала" пообщался с журналистами

Зидан: Считаю Гвардиолу лучшим тренером мира
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями накануне матча 18-го тура Ла Лиги с "Атлетиком".

"Насчет "Атлетика", еще один матч, еще одно испытание. "Атлетик" прекрасно выступает с начала сезона, но, как всегда, мы смотрим на себя.

Думаю, мы готовы показать хорошую игру. Это последний матч года, нам нужно отдать себя на 100%", – рассказал француз.

Также наставник "сливочных" высказался насчет главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы.

"Уважаю Пепа как игрока и как тренера, потому что считаю его лучшим тренером мира. Конечно, мне нравится встречаться с ним и играть против его команд", - поделился Зидан.

Напомним, "Реал" сыграет с "Атлетиком" завтра в 22:00.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Ла Лига Пеп Гвардиола
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Источник:
Marca
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