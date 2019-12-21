Суперэффективная Барса громит Алавес

"Барселона" не смогла дома забить "Реалу" и прервала серию побед на своем поле. Однако перед этим в пяти домашних встречах Ла Лиги команда Вальверде забила двадцать мячей, что обещало голепад и против "Алавеса", учитывая, что подопечные Асьера Гаритано пропустили 11 раз в четырех последних выездах.

Стартовые составы не удивили, разве что гости вышли без Хоселу в пользу еще одного полузащитника-разрушителя в центре поля. Второй бомбардир команды (семь голов в 16 матчах) готовился усилить игру со скамейки. У "Барсы" же в запасе остались Де Йонг и Ракитич, зато смог выйти с первых минут Серхио Бускетс, который пропустил Эль-Классико. Вне заявки остались Ансумане Фати и Усман Дембеле.

Начала "Барселона" мощно и уже в первой трети тайма могла довести счет до крупного, помешал боковой судья, дважды фиксировавший офсайд у Видаля и Месси. Правда счет все же был открыт достаточно быстро и легко, пас из глубины на ушедшего в правый полуфланг Луиса Суареса. Тот отдал назад на Антуана Гризманна, а уже француз бильярдным ударом уложил мяч в угол. Вскоре возник и первый момент у гостей, но прекрасную атаку три в три запорол Мубарак Вакассо, который решился на удар, но поскользнулся в самый важный момент.

Удваивать преимущество "сине-гранатовых" мог Месси. Выйдя на свидание с вратарем, он покотил мяч вдоль ворот, с которыми круглый разминулся совсем чуть-чуть. У Пике были все шансы все же занести мяч в ворота, но защитник не стал отнимать у лучшего бомбардира чемпионата шанс увеличить свой лицевой счет. Увы, празднования пришлось отложить. Но в этом матче если не шло у аргентинца, партнеры его с радостью страховали. В раздевалку удалась голевая атака, которую снова заканчивал ассистом Суарес, а оформил в гол Артуро Видаль. Мощный диагональный удар и на перерыв "Барса" ушла при комфортном преимуществе.



Второй тайм "Барселона" начала в сонном состоянии, а вот взбодриться гостям помог выход на поле Луиса Риохи. "Алавес" стал действовать смелее и тут же пошли моменты у ворот Тер Штегена. Первый же закончился голом - Вакассо отдал вправо, откуда Дуарте сделал навес в центр штрафной и набежавший Пере Понс головой вогнал его в угол. Уже спустя пару минут Алейш Видаль мог забить бывшей команде, использовав ошибку вратаря с выходом за пределы штрафной площадки, но сам же Тер Штеген справился с угрозой, отразив мяч на угловой ногой. Наконец, сам Дуарте мог забить после подачи углового и голкипер снова оставался не у дел, так как был пойман на противоходе. Но мяч разминулся со стойкой в считанных сантиметрах.

Постепенно давление гостей спало и этим блестяще воспользовались хозяева. Суарес записал в свой актив ассистентский хет-трик, отдав мяч Месси, а Лео сместился влево и нанес мощный удар издали. Затем сам Луис реализовал пенальти, который был назначен после просмотра VAR. Де Йонг вышел уже с целью получения игровой практики, заменив Бускетса в качестве дирижера атак "Барселоны". После этого отдельную порцию оваций получил Луис Суарес, поучаствовавший во всех голах своей команды.

Ла лига. 18-й тур

21 декабря, Барселона, стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Алавес" 4:1 (2:0)

Голы: Гризманн (14), Видаль (44), Месси (69), Суарес (75 пен) - Понс (56)

"Барселона": (4-3-3) Тер Штеген - Роберто (Семеду 87), Пике, Умтити, Альба - Артуро Видаль, Бускетс (Де Йонг 79), Аленья - Месси, Суарес (Карлос Перес 85), Гризманн.

"Алавес": (4-5-1) Пачеко - Агиррегарибия, Эли, Наварро, Дуарте - Алейш Видаль (Берк 88), Хавьер Муньос (Риоха 53), Понс, Гарсия, Вакасо (Хоселу 70) - Лукас Перес.

Предупреждения: Умтити (67), Альба (88) - Видаль (66), Вакасо (67), Агиррегарибия (74)

"Барселона" осталась на первом месте, но догнать ее по очкам может мадридский "Реал", который завтра примет "Атлетик". "Алавес" делит 15-е место с "Эйбаром", который свой матч 18-го тура выиграл, и "Вальядолидом", которому вечером предстоит принимать "Валенсию".