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Суперэффективная Барса громит Алавес

Испания
(4 голосов)

Все удары в створ у каталонцев оказались голевыми.

Суперэффективная Барса громит Алавес
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" не смогла дома забить "Реалу" и прервала серию побед на своем поле. Однако перед этим в пяти домашних встречах Ла Лиги команда Вальверде забила двадцать мячей, что обещало голепад и против "Алавеса", учитывая, что подопечные Асьера Гаритано пропустили 11 раз в четырех последних выездах.

Стартовые составы не удивили, разве что гости вышли без Хоселу в пользу еще одного полузащитника-разрушителя в центре поля. Второй бомбардир команды (семь голов в 16 матчах) готовился усилить игру со скамейки. У "Барсы" же в запасе остались Де Йонг и Ракитич, зато смог выйти с первых минут Серхио Бускетс, который пропустил Эль-Классико. Вне заявки остались Ансумане Фати и Усман Дембеле.

Начала "Барселона" мощно и уже в первой трети тайма могла довести счет до крупного, помешал боковой судья, дважды фиксировавший офсайд у Видаля и Месси. Правда счет все же был открыт достаточно быстро и легко, пас из глубины на ушедшего в правый полуфланг Луиса Суареса. Тот отдал назад на Антуана Гризманна, а уже француз бильярдным ударом уложил мяч в угол. Вскоре возник и первый момент у гостей, но прекрасную атаку три в три запорол Мубарак Вакассо, который решился на удар, но поскользнулся в самый важный момент.

Удваивать преимущество "сине-гранатовых" мог Месси. Выйдя на свидание с вратарем, он покотил мяч вдоль ворот, с которыми круглый разминулся совсем чуть-чуть. У Пике были все шансы все же занести мяч в ворота, но защитник не стал отнимать у лучшего бомбардира чемпионата шанс увеличить свой лицевой счет. Увы, празднования пришлось отложить. Но в этом матче если не шло у аргентинца, партнеры его с радостью страховали. В раздевалку удалась голевая атака, которую снова заканчивал ассистом Суарес, а оформил в гол Артуро Видаль. Мощный диагональный удар и на перерыв "Барса" ушла при комфортном преимуществе.

Второй тайм "Барселона" начала в сонном состоянии, а вот взбодриться гостям помог выход на поле Луиса Риохи. "Алавес" стал действовать смелее и тут же пошли моменты у ворот Тер Штегена. Первый же закончился голом - Вакассо отдал вправо, откуда Дуарте сделал навес в центр штрафной и набежавший Пере Понс головой вогнал его в угол. Уже спустя пару минут Алейш Видаль мог забить бывшей команде, использовав ошибку вратаря с выходом за пределы штрафной площадки, но сам же Тер Штеген справился с угрозой, отразив мяч на угловой ногой. Наконец, сам Дуарте мог забить после подачи углового и голкипер снова оставался не у дел, так как был пойман на противоходе. Но мяч разминулся со стойкой в считанных сантиметрах.

Постепенно давление гостей спало и этим блестяще воспользовались хозяева. Суарес записал в свой актив ассистентский хет-трик, отдав мяч Месси, а Лео сместился влево и нанес мощный удар издали. Затем сам Луис реализовал пенальти, который был назначен после просмотра VAR. Де Йонг вышел уже с целью получения игровой практики, заменив Бускетса в качестве дирижера атак "Барселоны". После этого отдельную порцию оваций получил Луис Суарес, поучаствовавший во всех голах своей команды.

Ла лига. 18-й тур
21 декабря, Барселона, стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Алавес" 4:1 (2:0)
Голы: Гризманн (14), Видаль (44), Месси (69), Суарес (75 пен) - Понс (56)
"Барселона": (4-3-3) Тер Штеген - Роберто (Семеду 87), Пике, Умтити, Альба - Артуро Видаль, Бускетс (Де Йонг 79), Аленья - Месси, Суарес (Карлос Перес 85), Гризманн.
"Алавес": (4-5-1) Пачеко - Агиррегарибия, Эли, Наварро, Дуарте - Алейш Видаль (Берк 88), Хавьер Муньос (Риоха 53), Понс, Гарсия, Вакасо (Хоселу 70) - Лукас Перес.
Предупреждения: Умтити (67), Альба (88) - Видаль (66), Вакасо (67), Агиррегарибия (74)

"Барселона" осталась на первом месте, но догнать ее по очкам может мадридский "Реал", который завтра примет "Атлетик". "Алавес" делит 15-е место с "Эйбаром", который свой матч 18-го тура выиграл, и "Вальядолидом", которому вечером предстоит принимать "Валенсию".

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В статье: Барселона Ла Лига Алавес (Витория-Гастейс)
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Комментарии (17)
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Maldini (Киев)
21.12.2019 в 21:10
Что тут поздравлять и кого?!Еле досмотрел первый тайм!Со слабыми командами она в первом не хочет играть, и это понятно,а во втором она разгоняется и забивает по 4-5 мячей!Игра в одни ворота,но вот придёт весна и с ней ЛЧ,тогда и увидите настоящую силу и слабость Барсы!
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0
-1
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Loader (Днепр)
21.12.2019 в 21:18
Господи, сколько здесь предсказателей. Как там дела у Милана?
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0
0
Лекарь (село Дарница)
21.12.2019 в 21:10
При счете 0:0 у Месси отняли чистый гол.
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0
0
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Loader (Днепр)
21.12.2019 в 21:18
Минимальный оффсайд там все-таки был. На повторах же было видно. В правилах все понятно написано: если за защитником находится любая бьющая часть тела - оффсайд. В случае Месси он буквально на плечо выдвинулся в момент разбега.
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0
0
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MES QUE UN CLUB
21.12.2019 в 19:58
Всех барселонцев с победой!!! Первый тайм весёленький, а второй.. если бы Алавес не забил, то минуте так к шестидесятой наверное мы бы услышали доносящейся с поля храп игроков. Видно было, что они мысленно уже попивают матэ на Багамских островах.))
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+7
-2
Algrab (Костопiль)
21.12.2019 в 19:57
Повезло Барсі...
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+2
-5
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MES QUE UN CLUB
21.12.2019 в 20:03
Конечно повезло, что имеет классных болельщиков и нам повезло, что имеем такую классную команду , с лучшим игроком современности, шестикратным обладателем ЗМ и просто очень хорошим человеком, в её составе!!!
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+9
-2
Algrab (Костопiль)
21.12.2019 в 20:08
КР-2,56!!!!!
+1
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
21.12.2019 в 20:12
За КР не слежу. Только посматриваю в статистику и вижу, что на сегодняшний день он, по сравнению с Лео Месси, находится глубоко в ж*пе. )) Салют!!
+3
-3
avatar
Loader (Днепр)
21.12.2019 в 21:03
to MES QUE UN CLUB Да на фига ты вообще отвечаешь костопольцу. Что с него взять: оленевод с ограниченным словарным запасом. Еще и клинит его периодически. Вот сейчас заклинило на КР-2,56.
+1
0
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Spokoyno (Киев)
21.12.2019 в 19:24
Авжеж Вітаю всіх з перемогою, утім я з Мессі не в гуморі Я не став "вилазити з прогнозом... хоч за час передбачив що буде 2+2 по таймам А Лео навіть пенальті бити не побажав. Дав Луісу можливість стати гравцем матчу гол + 3 асиста. А це Ве неспроможне щось своє придумати і Барселона майже ВСЯ "пішки ходить". Ей Ер... це не план всепереможної Барселони залежити від ОДНОГО гравця! Вже давно перемагає КОМАНДА! Зірки тільки "спрощують" здобуття перемог!
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+4
-2
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Барселиниус (землянин)
21.12.2019 в 19:13
Месси молодец, не жадный, дал товарищу пробить пенальти. А ведь ему нужнее в споре бомбардиров. Ронька тот бы х..й кому дал.
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+6
-2
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Loader (Днепр)
21.12.2019 в 19:16
Да, Месси делится. Тем более, что Суарес заслужил его. И не только сорванным ударом, а вообще своей игрой сегодня. А Роньку мы все помним с "пенальтями".)) p.s. Месси все равно свое забьет.
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+5
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
21.12.2019 в 18:59
всех с победой!!!
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+6
-1
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Loader (Днепр)
21.12.2019 в 19:04
Присоединяюсь.) Единственная претензия, как всегда, к Вальверде. Аленья он должен был заменить минуте на 60 на, например, Ракитича или Де Йонга. Так как Аленья порол все безбожно. Сплошные ошибки в передачах.
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+3
-1
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Spokoyno (Киев)
21.12.2019 в 19:27
Та його треба було в перерві у підвал відволокти Ноги підрівняти.
+2
-2
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Барселиниус (землянин)
21.12.2019 в 19:15
Ну всё, идём на требл..
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+5
-3

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