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Антуан Гризманн: Месси – лучший в мире. У нас отличная команда и лучший игрок

Испания
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Француз прокомментировал победу над "Алавесом"

Антуан Гризманн: Месси – лучший в мире. У нас отличная команда и лучший игрок
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Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн поделился мыслями после победы в рамках 18-го тура Ла Лиги над "Алавесом".

"Мы хотели забить раньше, чем они, сделать это быстро, чтобы почувствовать ритм игры. Провели хороший матч, сейчас самое время для того, чтобы отдохнуть.

Мы задавали темп, за которым они не успевали. Мы играли два дня назад, поэтому ноги были немного тяжелыми.

Месси – лучший в мире. У нас отличная команда и лучший игрок. Когда команде нужен толчок, Месси появляется.

"Барселона" не достигла своего максимума. Я очень рад, что у нас начинается отпуск", – сказал Гризманн.

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В статье: Антуан Гризманн Барселона Ла Лига Алавес (Витория-Гастейс)
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Источник:
Marca
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