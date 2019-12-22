Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси в 9-й раз за декаду преодолел отметку в 50 голов за год
Лео не смог забить полсотню лишь в 2013-м
Капитан "Барселоны" Лионель Месси отметился голом в вчерашнем матче против "Алавеса" (4:1), ставший для него 50-м в году.
December 21, 2019
Лео достигает этой отметки по итогам календарного года в шестой раз подряд. Более того, за последние 10 лет он забивал от 50-ти девять раз – в 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах.
Lionel Messi has scored 50+ goals for club & country in nine of the last ten years— ESPN FC (@ESPNFC) December 21, 2019
2010 - 60
2011 - 59
2012 - 91
2014 - 58
2015 - 52
2016 - 59
2017 - 54
2018 - 51
2019 - 50* pic.twitter.com/Q5pipWcZcl
Лишь в 2013-м году Месси не удалось достигнуть планки в полсотни забитых мячей – тогда он отметился 45 мячами, а конец года пропускал из-за различных повреждений.