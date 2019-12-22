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Месси в 9-й раз за декаду преодолел отметку в 50 голов за год

Испания
(2 голосов)

Лео не смог забить полсотню лишь в 2013-м

Месси в 9-й раз за декаду преодолел отметку в 50 голов за год
UA-Футбол
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Капитан "Барселоны" Лионель Месси отметился голом в вчерашнем матче против "Алавеса" (4:1), ставший для него 50-м в году.

Лео достигает этой отметки по итогам календарного года в шестой раз подряд. Более того, за последние 10 лет он забивал от 50-ти девять раз – в 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах.

Лишь в 2013-м году Месси не удалось достигнуть планки в полсотни забитых мячей – тогда он отметился 45 мячами, а конец года пропускал из-за различных повреждений.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (2)
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Барселиниус (землянин)
22.12.2019 в 11:27
Это поражает конечно.. Столько лет играет на таком высоком уровне и ещё не наелся. Наверное только Ронька может с ним сравниться в ненасытности.)
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Spokoyno (Киев)
22.12.2019 в 10:58
Ось чому Мессі наразі кращий футболіст! Для абсолютної більшості навіть нападників 50 за кар'єру вже досягнення. Сподіваємося, що в наступному році Мессі теж зможе порадувати своїх прихильників. На превеликий жаль тренер Ве цьому зовсім не сприяє.
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