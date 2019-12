Месси в 9-й раз за декаду преодолел отметку в 50 голов за год

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отметился голом в вчерашнем матче против "Алавеса" (4:1), ставший для него 50-м в году.

Лео достигает этой отметки по итогам календарного года в шестой раз подряд. Более того, за последние 10 лет он забивал от 50-ти девять раз – в 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах.

Lionel Messi has scored 50+ goals for club & country in nine of the last ten years



2010 - 60

2011 - 59

2012 - 91

2014 - 58

2015 - 52

2016 - 59

2017 - 54

2018 - 51

2019 - 50*