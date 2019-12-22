Примера. 18-й тур. Бетис - Атлетико 1:2. Замена от Симеоне решает декабря

Мадридский "Атлетико" вновь продемонстрировал, что для победы совсем не обязательно контролировать мяч. Статистика владения на этот раз была как в игре с участием "Барселоны", при этом "Бетис" выступал в роли каталонцев. Но огурцам катастрофически не хватало эффективности в последней фазе. Все удары шли мимо цели.

Не намного лучше обстояли дела и у гостей. Однако одна замена перевернула ход событий на поле. На 57-й минуте Диего Симеоне выпускает Анхеля Коррею вместо Тома Лемара. В следующее мгновение аргентинец запрессинговал защитника, отобрал у того мяч и реализовал выход один на один с голкипером. Уже под конец игры Анхель прострелил с правого фланга, а Мората, который в этом матче запорол несколько неплохих моментов, наконец сумел переправить мяч в сетку.

К чести "Бетиса", они шли на штурм ворот Облака до последнего. И на 90 + 3-й минуте им таки удалось пробить словенского голкипера - Бартра удачно сыграл на добивании. Впрочем, времени на то, чтобы вырвать ничью у севильцев не оставалось. 1:2 - "Атлетико" побеждает и обходит "Хетафе", поднявшись на четвертую строчку.

Севилья. Стадион Бенито Вильямарин

"Бетис" - "Атлетико" 1:2

Голы: Марк Бартра 90+3 - Анхель Корреа 58, Альваро Мората 84

"Бетис": Роблес - Морено, Манди (Тельо 83), Феддаль, Эмерсон - Бартра - Хоакин, Гуардадо (Диего Лейва 70), Каналес, Фекир - Лоренсо Морон (Борха Иглесиас 60)

"Атлетико": Облак - Триппьер, Хименес, Фелипе, Лоди - Сауль, Томас Парти, Эррера, Лемар (Корреа 57) - Мората, Феликс (М.Льоренте 88)

Предупреждения: Манди 51, Бартра 80 - Феликс 42, Томас Парти 55, Мората 67