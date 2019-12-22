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Эдегор решает. Осасуна - Реал Сосьедад 3:4. Видео голов и обзор матча

Испания
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Смотреть видео обзор матча Осасуна - Реал Сосьедад, Примера, 22 декабря 2019

Эдегор решает. Осасуна - Реал Сосьедад 3:4. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор матча 18-го тура испанской Примеры Осасуна - Реал Сосьедад, в котором команда из Сан-Себастьяна добыла эффектную победу. В период с 15-й по 28-м минуты гости забили трижды. Героем этого отрезка стал норвежец Мартин Эдегор, который ассистировал Оярсабалю, а затем сам забил со штрафного.

Осасуна перед перерывом один гол отыграла, сохранив надежду на спасение, а в начале второго тайма памплонцы сократили отставание до минимума благодаря точному удару Чимы Авилы. Кто знает, возможно Осасуна и сравняла бы счет, однако на 70-й минуте Ронкалья заработал прямую красную карточку, а через девять минут Исаак увеличил преимущество Реала Сосьедад. И хотя Чимы Авила успел оформить дубль, спастись от поражения красные не смогли. Сан-себастьянцы обошли Хетафе и поднялись на пятое место. Осасуна - 12-я.

Примера. 18-й тур

Осасуна - Реал Сосьедад 3:4

Голы: Аридан 45 + 1, Авила 48, 84 - Оярсабаль 15 Порту 18 Эдегор 28, Исак 79

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Осасуна (Памплона) Мартин Эдегор
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