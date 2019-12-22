Примера. 18-й тур. Реал - Атлетик 0:0. Заколдованные ворота Сантьягу Бернабеу

Неплохая игра на "Камп Ноу" в исполнении "Реала" тем не менее не позволила команде Зидана завладеть инициативой в чемпионской гонке. Более того, из-за того, что "Барселона" свой матч 18-го тура сыграла в субботу (разгромила "Алавес"), уже сливочные играли под давлением ответственности за результат.

Вполне прогнозируемо хозяева зажали "Атлетик" на его половине поля. Если на неделе "Реал" мог играть в контратакующий футбол, предусматривающий использование свободного пространства, то на этот раз подопечные Зидана должны были продемонстрировать свое умение действовать первым номером. В целом получалось неплохо - моментов, особенно в первом тайме, "Реал" создал на несколько матчей.

В начале игры Винисиус после скидки Бензема выскочил на свидание с Симоном после того, как обыграл защитника. Однако бразилец не смог переиграть голкипера. Затем по той же зоне левого инсайда в штрафную прорвался Кроос - немец пробил мощно, но мяч от плеча голкипера отлетел в перекладину.

Традиционно в центре внимания был Бензема. Дважды Карим пробивал головой с близкого расстояния (Симон выбирал правильную позицию), в одном из эпизодов проскочил защитника, обыграл уже вратаря, но удар с острого угла остановил защитник Нуньес. Винисиус мог бы добить сразу, но решил сначала остановить мяч, чем сразу же воспользовался защитник.

"Атлетик" все это время ждал своего шанса. Еще в дебюте Уильямс после обрезки в центре поля протащил мяч к линии штрафной и пробил в нижний угол - Куртуа парировал. А перед перерывом Кодро даже забил гол классным ударом в верхний угол, однако форвард забежал в офсайд.

Во втором тайме "Реал" был уже не таким острым, тем не менее имел пару-тройку шансов для того, чтобы переломить ход игры. Если Бензема бил слишком прямолинейно, то героями могли стать игроки, которые вышли на замену. Начо пришлось бросать в бой из-за травмы глаза Милитао, от которого отмахнулся Кодро. Защитник фактически первым касанием мяча пробивает в перекладину после подачи углового. На 85-й минуте еще раз каркас ворот выручил Симона после удара Йовича тоже головой.

В последние десять минут уже "Атлетик" контролировал ситуацию. Баски даже могли выиграть этот матч, если бы на 90+5-й Лекуэ докрутил мяч в верхний угол после смещения с фланга. Последним аккордом стал удар Вильялибре головой почти в упор, но в Куртуа. Да и офсайд был у игрока "Атлетик". В конце концов, 0:0. "Реал", учитывая количество моментов (напомним, три попадания в каркас!), должен был выиграть этот матч, однако ограничился лишь ничьей, которая позволяет "Барселоне" встретить Новый год в качестве единоличного лидера.

Примера. 18-й тур

22 декабря. Мадрид. Стадион Сантьяго Бернабеу

"Реал" - "Атлетик" 0:0

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао (Начо 57), Рамос, Менди - Кроос, Вальверде, Модрич - Родриго (Бэйл 62), Бензема, Винисиус Жуниор (Йович 72)

"Атлетик": Симон - Ерай Альварес, Нуньес, Мартинес, Берчиче - Дани Гарсия, Весга - Лекуэ, Рауль Гарсия, Уильямс (Беньят 86) - Кодро (Вильялибре 73)

Предупреждение: Серхио Рамос 87