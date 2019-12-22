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Примера. 18-й тур. Реал - Атлетик 0:0. Заколдованные ворота Сантьягу Бернабеу

Испания
(1 голосов)

Мадридцы отстают от Барселоны, которая становится единоличным лидером

Примера. 18-й тур. Реал - Атлетик 0:0. Заколдованные ворота Сантьягу Бернабеу
UA-Футбол
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Неплохая игра на "Камп Ноу" в исполнении "Реала" тем не менее не позволила команде Зидана завладеть инициативой в чемпионской гонке. Более того, из-за того, что "Барселона" свой матч 18-го тура сыграла в субботу (разгромила "Алавес"), уже сливочные играли под давлением ответственности за результат.

Вполне прогнозируемо хозяева зажали "Атлетик" на его половине поля. Если на неделе "Реал" мог играть в контратакующий футбол, предусматривающий использование свободного пространства, то на этот раз подопечные Зидана должны были продемонстрировать свое умение действовать первым номером. В целом получалось неплохо - моментов, особенно в первом тайме, "Реал" создал на несколько матчей.

В начале игры Винисиус после скидки Бензема выскочил на свидание с Симоном после того, как обыграл защитника. Однако бразилец не смог переиграть голкипера. Затем по той же зоне левого инсайда в штрафную прорвался Кроос - немец пробил мощно, но мяч от плеча голкипера отлетел в перекладину.

Традиционно в центре внимания был Бензема. Дважды Карим пробивал головой с близкого расстояния (Симон выбирал правильную позицию), в одном из эпизодов проскочил защитника, обыграл уже вратаря, но удар с острого угла остановил защитник Нуньес. Винисиус мог бы добить сразу, но решил сначала остановить мяч, чем сразу же воспользовался защитник.

"Атлетик" все это время ждал своего шанса. Еще в дебюте Уильямс после обрезки в центре поля протащил мяч к линии штрафной и пробил в нижний угол - Куртуа парировал. А перед перерывом Кодро даже забил гол классным ударом в верхний угол, однако форвард забежал в офсайд.

Во втором тайме "Реал" был уже не таким острым, тем не менее имел пару-тройку шансов для того, чтобы переломить ход игры. Если Бензема бил слишком прямолинейно, то героями могли стать игроки, которые вышли на замену. Начо пришлось бросать в бой из-за травмы глаза Милитао, от которого отмахнулся Кодро. Защитник фактически первым касанием мяча пробивает в перекладину после подачи углового. На 85-й минуте еще раз каркас ворот выручил Симона после удара Йовича тоже головой.

В последние десять минут уже "Атлетик" контролировал ситуацию. Баски даже могли выиграть этот матч, если бы на 90+5-й Лекуэ докрутил мяч в верхний угол после смещения с фланга. Последним аккордом стал удар Вильялибре головой почти в упор, но в Куртуа. Да и офсайд был у игрока "Атлетик". В конце концов, 0:0. "Реал", учитывая количество моментов (напомним, три попадания в каркас!), должен был выиграть этот матч, однако ограничился лишь ничьей, которая позволяет "Барселоне" встретить Новый год в качестве единоличного лидера.

Примера. 18-й тур
22 декабря. Мадрид. Стадион Сантьяго Бернабеу
"Реал" - "Атлетик" 0:0
"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао (Начо 57), Рамос, Менди - Кроос, Вальверде, Модрич - Родриго (Бэйл 62), Бензема, Винисиус Жуниор (Йович 72)
"Атлетик": Симон - Ерай Альварес, Нуньес, Мартинес, Берчиче - Дани Гарсия, Весга - Лекуэ, Рауль Гарсия, Уильямс (Беньят 86) - Кодро (Вильялибре 73)
Предупреждение: Серхио Рамос 87

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид)
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Комментарии (23)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
23.12.2019 в 00:47
Ну и славно! Всех с ничьей :)
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+1
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Барселиниус (землянин)
23.12.2019 в 01:14
С наступающим Ярик!
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0
0
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Барселиниус (землянин)
23.12.2019 в 00:44
А мадридасти вже хутко полягали спати. На добраніч діти!
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
23.12.2019 в 00:49
А о чём говорить? Сегодня одни неудачи. Мадрид не порадовал, а некоторых любимчик КР2.56 вообще в *опе остался, пролетел мимо очередного трофея.))
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0
0
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Барселиниус (землянин)
23.12.2019 в 00:51
Шо за трофей?
0
0
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MES QUE UN CLUB
23.12.2019 в 00:55
Сегодня проходил Суперкубок Италии. Лацио победило Ювентус 3-1
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Барселиниус (землянин)
23.12.2019 в 01:12
Рад за Лацио! Симпатизирую этой команде уже давно.
0
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Барселиниус (землянин)
23.12.2019 в 00:38
Итак. Барса всё-таки уходит лидером на Новый год! Ураа! И это играя без тренера и почти без защиты...
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+2
0
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MES QUE UN CLUB
23.12.2019 в 00:45
Страшно подумать, что было бы если бы имели и одно и другое. Наверное брали бы 7 трофеев из 6 возможных
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
23.12.2019 в 00:50
Может потому носатого и оставили тренером, шоб у лысого хоть какой-то шанс был?
+2
0
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MES QUE UN CLUB
23.12.2019 в 00:22
Сегодняшняя игра в исполнении Реала напомнила мне одного мужика средних лет, с которым мне однажды пришлось немного работать. Он двигался, как супермэн, кто проходил мимо него, иногда говорили WOW, a в результате оказалось, что двигался он быстро, а объём выполненной работы равнялся нулю. Так и Реал. Старались, наваливались и не более. Винисиус- это что-то. С мячом бегает, аж дым из ж*пы идёт, но неужели он не в курсе, что вот тот белый каркас с натянутой сеткой, называется ворота и мяч после всей беготни должен оказаться в них. Ну да и х**** с ними, пусть так и продолжают. ))
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Барселиниус (землянин)
23.12.2019 в 00:29
Вини пусть идёт в лёгкую атлетику. А Йовича просто надо послать... Бейл откровенно бьёт баклуши. Бензема подза..бался уже спасать Реал.
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+1
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Барселиниус (землянин)
23.12.2019 в 00:22
Реал в конце выдохся, сказалось эль-класико...
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+2
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Барселиниус (землянин)
23.12.2019 в 00:13
Хороший подарок к Новому Году! Баски - СИЛА!
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Spokoyno (Киев)
23.12.2019 в 00:07
Я рванул як на 500 Так що В обдурив З... Набравши 4 замість 2.
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0
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Барселиниус (землянин)
23.12.2019 в 00:14
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MES QUE UN CLUB
23.12.2019 в 00:43
Он вроде рванул куда то? 500 ? Может быть он говорит об Daytona 500 ? Там тоже надо хорошо рвать, чтобы победить Ну а ..... В обдурив З... это легко расшифровать. В обдурив З и теперь В на коне, а З в жо**. ))
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Spokoyno (Киев)
23.12.2019 в 00:45
Висоцького пригадайте
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MES QUE UN CLUB
23.12.2019 в 00:54
Висоцького? Пробачте дядьку... могу конечно в GOOGLE поискать, но лень. Если что расскажите что это и с чем это кушать .))
0
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Барселиниус (землянин)
23.12.2019 в 01:02
Вы хоть в кавычки берите, а то непонятно, кто рванул, как на 500, вы или конькобежец.
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Spokoyno (Киев)
23.12.2019 в 01:10
"Я рванул, как на 500 и спекся"... Пісня марафонця Класика для тих кому за 60 чи принаймні 50
0
0
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Loader (Днепр)
23.12.2019 в 00:03
Спасибо Атлетику за новогодний подарок Барсе.)
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+3
-1
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MES QUE UN CLUB
23.12.2019 в 00:08
Представитель Атлетика передал тебе пожалуйста и сказал, что всегда и с удовольствием.
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+2
0

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