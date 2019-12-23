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Когда мяч не хочет лететь в ворота. Реал - Атлетик 0:0. Видео обзор матча
Смотреть онлайн видео обзор матча Реал - Атлетик, Примера, 22 декабря 2019
Вашему вниманию видео обзор матча 18-го тура чемпионата Испании, в котором "Реал" принимал "Атлетик". Мадридцы владели ощутимым преимуществом на протяжении игры, но так и не смогли отправить мяч в сетку. Отлично действовал в рамке кипер басков, а еще ему сильно помогала Фортуна, которая трижды направляла мяч в каркас ворот. Как следствие, "Реал" отстал от "Барселоны" на два очка.
Примера. 18-й тур
22 декабря. Мадрид. Сантьяго Бернабеу
Реал - Атлетик 0:0
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