Когда мяч не хочет лететь в ворота. Реал - Атлетик 0:0. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 18-го тура чемпионата Испании, в котором "Реал" принимал "Атлетик". Мадридцы владели ощутимым преимуществом на протяжении игры, но так и не смогли отправить мяч в сетку. Отлично действовал в рамке кипер басков, а еще ему сильно помогала Фортуна, которая трижды направляла мяч в каркас ворот. Как следствие, "Реал" отстал от "Барселоны" на два очка.

Примера. 18-й тур

22 декабря. Мадрид. Сантьяго Бернабеу

Реал - Атлетик 0:0