  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Когда мяч не хочет лететь в ворота. Реал - Атлетик 0:0. Видео обзор матча
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Когда мяч не хочет лететь в ворота. Реал - Атлетик 0:0. Видео обзор матча

Испания
(1 голосов)

Смотреть онлайн видео обзор матча Реал - Атлетик, Примера, 22 декабря 2019

Когда мяч не хочет лететь в ворота. Реал - Атлетик 0:0. Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча 18-го тура чемпионата Испании, в котором "Реал" принимал "Атлетик". Мадридцы владели ощутимым преимуществом на протяжении игры, но так и не смогли отправить мяч в сетку. Отлично действовал в рамке кипер басков, а еще ему сильно помогала Фортуна, которая трижды направляла мяч в каркас ворот. Как следствие, "Реал" отстал от "Барселоны" на два очка.

Примера. 18-й тур

22 декабря. Мадрид. Сантьяго Бернабеу

Реал - Атлетик 0:0

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...