  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Зидан: Реалу не нужно покупать нападающего в январе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зидан: Реалу не нужно покупать нападающего в январе

Испания
(1 голосов)

Где-то ликует один Карим?

Зидан: Реалу не нужно покупать нападающего в январе
Новина українською

Стоило мадридской команде сыграть дважды подряд вничью 0:0 с "Барселоной" и "Атлетиком", как главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан моментально получил от журналистов вопрос, связанный с трансферами зимой. Слова француза приводит Marca.

Читайте такжеЗинедин Зидан: Кто-то скажет, что лучше меня разбирается в тактике, но я все вижу по-своему

"Я зол на игроков, когда они не используют свои шансы. Конечно же, вся команда расстраивается, ведь мы не забиваем голы, но стараемся сохранять спокойствие. "Реал" не имеет права опускать голову. Конечно, три очка в трех матчах – это неприятно, но я не вижу больших проблем".

"Трансферы? Я не думаю, что "Реалу" нужно покупать форварда в январе".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...