Зидан: Реалу не нужно покупать нападающего в январе

Стоило мадридской команде сыграть дважды подряд вничью 0:0 с "Барселоной" и "Атлетиком", как главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан моментально получил от журналистов вопрос, связанный с трансферами зимой. Слова француза приводит Marca.

"Я зол на игроков, когда они не используют свои шансы. Конечно же, вся команда расстраивается, ведь мы не забиваем голы, но стараемся сохранять спокойствие. "Реал" не имеет права опускать голову. Конечно, три очка в трех матчах – это неприятно, но я не вижу больших проблем".