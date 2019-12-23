Официально: Эспаньол уволил Мачина

"Эспаньол" на своем официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Пабло Мачина. Интересно, что 44-летний специалист возглавил коллектив в начале октября, он подписал контракт до 2021 года и заменил на посту Давида Гальего.

Тем не менее, после 18-ти туров Ла Лиги "Эспаньол" занимает последнее место в таблице (10 зачетных пунктов).

Главный повод для увольнения – поражение от прямого конкурента "Леганеса" (0:2) в воскресенье. В заявлении клуба говорится, что решение руководства связано с результатами команды и желанием улучшить игру команды. Тренерский штаб Мачина также покидает Каталонию.