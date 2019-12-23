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Официально: Эспаньол уволил Мачина

Испания
(1 голосов)

Пабло принял команду два месяца назад

Официально: Эспаньол уволил Мачина
Новина українською

"Эспаньол" на своем официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Пабло Мачина. Интересно, что 44-летний специалист возглавил коллектив в начале октября, он подписал контракт до 2021 года и заменил на посту Давида Гальего.

Тем не менее, после 18-ти туров Ла Лиги "Эспаньол" занимает последнее место в таблице (10 зачетных пунктов).

Главный повод для увольнения – поражение от прямого конкурента "Леганеса" (0:2) в воскресенье. В заявлении клуба говорится, что решение руководства связано с результатами команды и желанием улучшить игру команды. Тренерский штаб Мачина также покидает Каталонию.

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В статье: Эспаньол (Барселона) Пабло Мачин
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Источник:
Espanyol

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Комментарии (1)
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lulinha (Мадрид)
23.12.2019 в 13:42
Следующий матч - дерби. Тяжелый дебют ждёт нового тренера. Удачи Эспаньолу.
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