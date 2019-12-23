(Анти) Герой футбольного дня. Карим Бензема

Вчера "Реал" сыграл вничью 0:0 на своем поле с "Атлетиком". Эта сухая ничья стала четвертым результатом подобного рода для мадридцев в 18-и турах отчетного чемпионата. Для того, чтобы понимать не типичность ситуации: раньше для четырех нулевых ничьих в чемпионате Испании "Реалу" понадобилось четыре года: с октября 2015-го и до начала текущего турнира.

Интересно, что во время тех матчей, которые заканчивались сухим миром, "Реал" в основном доминировал. "Барселону" мадридцы превосходили по игре, создали больше моментов у чужих ворот и вдвое чаще попадали в створ. "Бетис" в 12-м туре мадридцы держали в напряжении в течение девяноста минут, но с 22-х ударов, каждый третий из которых попадал в плоскость, и с 63-х процентов владения мячом, "сливочные" не выжали дивидендов. И вот вчера: двадцать ударов по воротам, почти половина из которых – точные, несколько попаданий в каркас ворот, 70 процентов владения мячом и более 90 процентов точности передач – и только 0:0. Единственный более-менее закономерен "нулевой" результат – это ничья с "Атлетико". Хотя и в том матче Ян Облак работал больше, чем Куртуа – "Реал" также мог претендовать на победу.

И все это при условии, что "Реал" довольно много забивает – 33 гола в 18 турах. Лучшие показатели только у "Барселоны". Карим Бензема – второй бомбардир чемпионата после Лионеля Месси и в топ-5 ассистентов. Однако очень часто мадридцам не хватает того рычага, благодаря которому можно было бы конвертировать игровое преимущество над соперниками в реальные очковые дивиденды. Возможно, такого, которым долгое время был Криштиану Роналду.

Португальца очень не хватало "Реалу" в матче с "Барсой". Вероятно, будь он на месте Жуниора Винисиуса и вчера, то хотя бы один мяч оказался бы в сетке ворот Унаи Симона. Однако больше претензий может быть даже к бразильцу, а к Кариму Бензема: семь ударов, четыре в створ и ни одного гола. Свои шансы терял Карим и в поединках с "Бетисом", "Атлетико" и даже "Барсой".

Примечательно, что после ухода Роналду Кариму стало легче проявлять себя. Теперь он – главное действующее лицо в атаке мадридской команды. Но в то же время к нему может быть и наибольше претензий: максимум из тех возможностей, которые у него появляются, он не выжимает. Хотя проводит один из лучших сезонов в своей карьере.