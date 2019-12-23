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Куртуа: Реалу не нужен ещё один форвард

Испания
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По мнению вратаря, Бензема показывает хорошую игру и ему не нужна замена

Куртуа: Реалу не нужен ещё один форвард
Новина українською

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа подвёл итоги матча 18-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" (0:0), а также рассказал, нужны ли мадридскому клубу форварды.

"Роналду ушёл из клуба полтора года назад. У нас есть игроки, которые тоже могут забивать голы. Поэтому не стоит думать об этом. В последних матчах нам немного не хватило удачи – иногда мяч не хочет залетать в ворота. Но я верю, что мои товарищи по команде могут забить в любое время. Бензема — выдающийся игрок, он уже забил много голов в этом сезоне. Не думаю, что нам необходим ещё один форвард. Я полностью доверяю своей команде", — приводит слова Куртуа Goal.

Напомним, что "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков в 18 матчах.

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В статье: Карим Бензема Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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