Бразилец Халк может оказаться в чемпионате Испании

Провальный старт сезона в исполнении "Эспаньола" заставил руководство клуба сегодня уволить главного тренера. Теперь разрабатываются планы по сохранению команды в Ла Лиге.

По данным Sport.es, каталонский клуб хочет переманить бразильца Халка, который ныне играет в Китае. Речь идет о полугодовой аренде, которая начнется уже в январе.

Совсем скоро стороны сядут за стол переговоры. Главное препятствие - огромная зарплата нападающего. Сделка может состоятся лишь при условии, если "Шанхай СИПГ" будет выплачивать часть его оклада.

Напомним, что ранее Халк играл за такие команды как "Порту" и "Зенит". В прошедшем сезоне чемпионата Китая он забил 13 голов, сыграв при этом в 27 матчах.