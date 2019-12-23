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Бразилец Халк может оказаться в чемпионате Испании
В его услугах заинтересован "Эспаньол"
Провальный старт сезона в исполнении "Эспаньола" заставил руководство клуба сегодня уволить главного тренера. Теперь разрабатываются планы по сохранению команды в Ла Лиге.
По данным Sport.es, каталонский клуб хочет переманить бразильца Халка, который ныне играет в Китае. Речь идет о полугодовой аренде, которая начнется уже в январе.
Совсем скоро стороны сядут за стол переговоры. Главное препятствие - огромная зарплата нападающего. Сделка может состоятся лишь при условии, если "Шанхай СИПГ" будет выплачивать часть его оклада.
Напомним, что ранее Халк играл за такие команды как "Порту" и "Зенит". В прошедшем сезоне чемпионата Китая он забил 13 голов, сыграв при этом в 27 матчах.