Главный тренер сборной Уэльса уверен, что Бэйл не потерял любовь к футболу

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз уверенно отрицает, что главная звезда его команды, Гарет Бэйл, потерял интерес к футболу.

"Гарет сейчас находится в одном из самых больших клубов мира. Он четыре раза выигрывал Лигу Чемпионов, он прошел через все. Потому он достаточно спокойно справляется с критикой.

Некоторые ставят под сомнение его любовь к игре, однако он по-прежнему любит футбол. Он любит побеждать и любит забивать много голов", - приводит слова Гиггза Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Райан запретил Бэйлу играть в гольф во время предстоящего Евро-2020.