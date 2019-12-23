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Главный тренер сборной Уэльса уверен, что Бэйл не потерял любовь к футболу

Испания
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Однако это не всегда заметно

Главный тренер сборной Уэльса уверен, что Бэйл не потерял любовь к футболу
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз уверенно отрицает, что главная звезда его команды, Гарет Бэйл, потерял интерес к футболу.

"Гарет сейчас находится в одном из самых больших клубов мира. Он четыре раза выигрывал Лигу Чемпионов, он прошел через все. Потому он достаточно спокойно справляется с критикой.

Некоторые ставят под сомнение его любовь к игре, однако он по-прежнему любит футбол. Он любит побеждать и любит забивать много голов", - приводит слова Гиггза Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Райан запретил Бэйлу играть в гольф во время предстоящего Евро-2020.

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В статье: Гарет Бэйл Уэльс Райан Гиггз Реал (Мадрид)
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