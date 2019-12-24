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Официально: Тебаса вновь выбрали президентом Ла Лиги
Хавьер еще 4 года будет радовать болельщиков экспрессивными высказываниями
Хавьер Тебас переизбран на должность президента Ла Лиги – об этом сообщает пресс-служба турнира. Функционер был единственным кандидатом на пост главы, выборы прошли на безальтернативной основе. Испанец будет занимать свой пост следующие 4 года без необходимости проведения внеочередной Генеральной ассамблеи.
Тебас находится на данной должности с 2013 года – 2 декабря текущего года 57-летний функционер объявил об отставке со своего поста с целью переизбираться на новый срок.
Напомним, Хавьер частенько высказывается о топ-футболистах, которые играли, выступают или же потенциально могут переехать в Испанию.