Официально: Тебаса вновь выбрали президентом Ла Лиги

Хавьер Тебас переизбран на должность президента Ла Лиги – об этом сообщает пресс-служба турнира. Функционер был единственным кандидатом на пост главы, выборы прошли на безальтернативной основе. Испанец будет занимать свой пост следующие 4 года без необходимости проведения внеочередной Генеральной ассамблеи.

Тебас находится на данной должности с 2013 года – 2 декабря текущего года 57-летний функционер объявил об отставке со своего поста с целью переизбираться на новый срок.

Напомним, Хавьер частенько высказывается о топ-футболистах, которые играли, выступают или же потенциально могут переехать в Испанию.