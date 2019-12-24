Флорентино Перес: Я надеюсь, что 2020-й станет успешным годом для Реала, полным трофеев

Президент мадридского "Реала" вместе с капитанами и тренерами футбольных и баскетбольных команд испанского клуба поздравил болельщиков с Рождеством и Новым годом. Слова босса "сливочных" приводит Marca.

"Реал" объединяет людей по всему миру. Я желаю всем, кто причастен к клубу, счастливых праздников в кругу ваших семей и близких. Надеюсь, что 2020-й станет успешным годом для наших команд, наполненным титулами".

К президенту присоединились Зинедин Зидан и Серхио Рамос. Француз отметил, что хочет побеждать во всех турнирах, а капитан команды пожелал игрокам меньше времени проводить в лазарете.