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Барселона намерена продать Коутиньо, чтобы собрать деньги на трансфер Неймара

Испания
(1 голосов)

Интересная задумка

Барселона намерена продать Коутиньо, чтобы собрать деньги на трансфер Неймара
UA-Футбол
Новина українською

Судя по последним новостям, "ПСЖ" не намерен больше удерживать Неймара и может продать его следующим летом. Они хотят получить за форварда порядка 180 миллионов.

По данным Mundo Deportivo, главный претендент на бразильца - каталонская "Барселона". Руководство клуба очень серьезно настроено и сделает многое ради его подписания.

Они даже готовы расстаться с Филиппе Коутиньо, который сейчас находится в аренде в "Баварии". Деньги от его продажи пойдут именно на покупку Неймара.

Недавно сообщалось, что впервые за всю карьеру Неймар "потерял в цене".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Неймар Барселона Филиппе Коутиньо ПСЖ
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
24.12.2019 в 19:28
Неймар дважды подавал на Барсу в суд и они всё равно жаждут его заполучить? Да уж, действительно, у жидов нет ни совести, ни чести... На первом месте выгода. Жаль Барсу. Погубят её жиды. Как Динамо (К)...
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