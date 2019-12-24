Барселона намерена продать Коутиньо, чтобы собрать деньги на трансфер Неймара

Судя по последним новостям, "ПСЖ" не намерен больше удерживать Неймара и может продать его следующим летом. Они хотят получить за форварда порядка 180 миллионов.

По данным Mundo Deportivo, главный претендент на бразильца - каталонская "Барселона". Руководство клуба очень серьезно настроено и сделает многое ради его подписания.

Они даже готовы расстаться с Филиппе Коутиньо, который сейчас находится в аренде в "Баварии". Деньги от его продажи пойдут именно на покупку Неймара.

Недавно сообщалось, что впервые за всю карьеру Неймар "потерял в цене".