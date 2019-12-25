Сборная мира-2019. Версия UA-Футбол. Опорный полузащитник

Кройф, Нескенс, Куман, Коку, Клюйверт, де Буры, Овермарс… начиная с 70-х Барселона стала вторым домом для многих великих нидерландских футболистов. Перед Френки де Йонгом были раскрыты все двери: катарцы в ПСЖ и эмиратцы в “Манчестер Сити” готовы были осыпать его золотом, Томас Тухель и Хосеп Гвардиола проводили с ним личные беседы, убеждая присоединиться к их проектам. Де Йонг внимательно их выслушал… но решил пойти по проторенной дорожке и выбрал чемпионат Испании. Переход из “Аякса” в “Барселону” воспринимался нидерландцем как естественное развитие событий: по такому же пути пошли его великие предшественники. “Мы думаем, что Френки де Йонг создаст новую эру – эру Френки де Йонга. Возможно, он станет одним из трех лучших футболистов мира”, – говорил о 75-миллионом трансфере де Йонга президент “Барселоны” Жозеп Бартомеу.

Мы не можем заглянуть в будущее, чтобы подтвердить или опровергнуть слова Бартомеу. В нашем распоряжение только прошлое и настоящее. Прошлое говорит нам о том, что де Йонг был ключевым футболистом сенсационного “Аякса” 19/20, он был признан лучшим полузащитником Лиги чемпионов и стал едва ли не главным открытием сезона. Но в настоящем, в “Барселоне”, Френки не реализовывает и половину своего потенциала.

Чем хорош де Йонг? Он опорник-разрушитель. Однако разрушает он не атаки соперника (хотя и это умеет), а их линии защиты или линии прессинга. Френки – один из лучших футболистов мира в продвижении мяча. Он играет из глубины. Одно время в “Аяксе” он исполнял роль “ложного центрального защитника”, совершая рывки к чужим воротам чуть ли не от своей штрафной. Именно эти рывки из глубины на дриблинге и скорости, умение выйти из-под прессинга, а также высокая культура паса и понимание игры делают Френки игроком топ-уровня. “В основном полузащитники играют в пас, но я иду в дриблинг. Люди говорят, что я иду на риск, но я с этим не согласен, так как редко теряю мяч”. Свои первые шаги в футболе де Йонг делал в академии “Виллем II”, а не “Аякса” и там ему позволяли больше, чем другим футболистам. “Моя сильная сторона – это интуиция. Если бы я ее игнорировал, то был бы заурядным игроком. Часто я говорил тренерам, что согласен с установкой, а на поле действовал по-своему”.

Главный тренер “Аякса” Эрик тен Хаг понимал уникальность Френки. В паре с де Йонгом играл опытный датский опорник Лассе Шене. Когда де Йонг начинал “прислушиваться к своей интуиции”, Шене был готов идти на подстраховку.

Де Йонг не собирался менять свою манеру, будь-то матч чемпионата Нидерландов с аутсайдером или игра плей-офф Лиги чемпионов. Взять к примеру незабываемый поединок “Реал” – “Аякс” на “Сантьяго Бернабеу”. В ряде эпизодов Френки оставлял в дураках действующего обладателя Золотого мяча Луку Модрича, но в тоже время он допускал обрезки у своих ворот. “Да, я так играю со своего детства. Я попал в первую команду играя так, как я делал это ребенком. Почему я должен меняться? Некоторые говорят, что нужно играть во взрослый футбол, но футбол Лионеля Месси – тоже взрослый. Он обходит всех на дриблинге как детей”.

Дело не только в интуиции. У Френки есть дар понимания игры и именно это качество он ценит в других футболистах: “Я люблю наблюдать за великими игроками, за теми, кто имеет хорошую технику и умеет читать игру. Я стараюсь смотреть на их движения на поле. Особенно мне нравятся полузащитники: в “Барселоне”, “Манчестер Сити”, Жоржиньо в “Челси”. У них многому можно научиться”. Еще до своего перехода в “Барселону”, де Йонг говорил чем его привлекает этот клуб: “Я люблю их стиль. Вернуть себе быстро мяч, затем владеть им и разыгрывать бесконечные комбинации. Когда смотришь на это, появляется желание выйти с друзьями на поле, и просто поиграть в свое удовольствие”.

Но получает ли де Йонг удовольствие от игры в “Барселоне”? После знаменательного Класико на “Камп Ноу”, закончившегося со счетом 0:0, в ведущем нидерландском издании De Telegraaf вышла статья с красноречивым заголовком: “Барса угнетает Френки де Йонга”. В ней говорится о том, Эрнесто Вальверде не позволяет нидерландцу оказывать такое же влияние на игру команды, как он это делал в “Аяксе” или в сборной. Главный тренер “Барселоны” не использует сильные стороны Де Йонга в качестве глубинного плеймейкера. Даже когда нет Бускетса, на месте “шестерки” играет Ракитич, а Френки сдвинут на фланг полузащиты. Беда в том, что из этой позиции в атаке “он играет на автопилоте с ручным тормозом”.

Сам де Йонг говорит, что доволен своим переходом в “Барселону”, хоть и признает, что “в целом может играть гораздо лучше”. “Мне нужно больше забивать и больше отдавать голевых передач”, – добавил Френки.

В Париже или в Манчестере де Йонг оказался бы под опекой специалистов, которые уделяли бы немало времени его индивидуальному развитию. В Барселоне он вынужден работать с тренером, который, в принципе, не нуждался в нем. Талант остается при Френки, и даже в своей ограниченной роли при Вальверде он местами способен его проявлять. Де Йонгу всего лишь 22, у него впереди не меньше десяти лет карьеры на высшем уровне. Хочется верить, что мы еще не видели пик его возможностей, и когда-нибудь “эра Френки де Йонга” действительно наступит.