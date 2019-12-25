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Реал не будет продлевать аренду Хакими

Испания
(1 голосов)

Клуб рассчитывает на марокканского защитника

Реал не будет продлевать аренду Хакими
Новина українською

Мадридский "Реал" не намерен продлевать срок аренды защитника Ашрафа Хакими, который выступает в дортмундской "Боруссии". Как сообщает AS, немецкий клуб крайне заинтересован в продолжении сотрудничества с 21-летним уроженцем Мадрида.

По данным Trasfermarkt , за полтора года выступлений в Бундеслиге стоимость Хакими возросла в девять раз — с € 9 млн до € 45 млн.

В Мадриде в Хакими видят идеальную замену Альваро Одриосоле, который не слишком впечатляет Зинедина Зидана. Другим плюсом Ашрафа является его универсальность — он может играть на обоих флангах обороны.

В текущем сезоне Хакими провёл 25 матчей в составе "Боруссии", отметившись шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Ашраф Хакими
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Комментарии (3)
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Глюк Львів (Лемберг)
25.12.2019 в 18:29
"За даними Trasfermarkt, за півтора року виступів у Бундеслізі вартість Хакимі зросла в дев'ять разів - з € 9 млн до € 45 млн."Підозрюю, що автор з тих хто вважає, що гуманітаріям не потрібна математика)
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oda1979 (Запорожье)
25.12.2019 в 17:01
Хаким хорош в нападении. В защите он так себе..
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zharikss (Секешфехервар)
25.12.2019 в 17:00
Вибух мозку! Заголовок "НЕ буде", перше речення "реал розраховує"....журналюшки
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