Реал не будет продлевать аренду Хакими

Мадридский "Реал" не намерен продлевать срок аренды защитника Ашрафа Хакими, который выступает в дортмундской "Боруссии". Как сообщает AS, немецкий клуб крайне заинтересован в продолжении сотрудничества с 21-летним уроженцем Мадрида.

По данным Trasfermarkt , за полтора года выступлений в Бундеслиге стоимость Хакими возросла в девять раз — с € 9 млн до € 45 млн.

В Мадриде в Хакими видят идеальную замену Альваро Одриосоле, который не слишком впечатляет Зинедина Зидана. Другим плюсом Ашрафа является его универсальность — он может играть на обоих флангах обороны.

В текущем сезоне Хакими провёл 25 матчей в составе "Боруссии", отметившись шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.