Вальверде предоставит отдых тер Штегену в матчах за Суперкубок

В самом начале января зрителей ожидает турнир за Суперкубок Испании. Впервые в истории за трофей будут бороться сразу четыре команды - "Барселона", "Реал", "Атлетико" и "Валенсия".

По данным Mundo Deportivo, Эрнесто Вальверде планирует применить небольшую ротацию. Основной голкипер команды - Марк-Андре тер Штеген получит отдых, а первым номером будет Нето.

Бразилец этим летом перешел в каталонский клуб из "Валенсии" и провел лишь один официальный матч. Теперь Вальверде предоставит вратарю еще один шанс.

"Барселона" проведет первый матч против "Атлетико" 9 января. Финал турнира состоится 12-го.