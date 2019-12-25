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Вальверде предоставит отдых тер Штегену в матчах за Суперкубок

Испания
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Отличный шанс для Нето

Вальверде предоставит отдых тер Штегену в матчах за Суперкубок
UA-Футбол
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В самом начале января зрителей ожидает турнир за Суперкубок Испании. Впервые в истории за трофей будут бороться сразу четыре команды - "Барселона", "Реал", "Атлетико" и "Валенсия".

По данным Mundo Deportivo, Эрнесто Вальверде планирует применить небольшую ротацию. Основной голкипер команды - Марк-Андре тер Штеген получит отдых, а первым номером будет Нето.

Бразилец этим летом перешел в каталонский клуб из "Валенсии" и провел лишь один официальный матч. Теперь Вальверде предоставит вратарю еще один шанс.

"Барселона" проведет первый матч против "Атлетико" 9 января. Финал турнира состоится 12-го.

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В статье: Эрнесто Вальверде Суперкубок Испании Барселона Марк-Андре тер Штеген Нето
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