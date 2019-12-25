Артур: Месси не нужны в команде никакие привилегии

Полузащитник "Барселоны" Артур, который сейчас восстанавливается после повреждения, высказался о лидере команды, а также о своей адаптации в Испании.

"Месси очень мне помог, как только я перешел в "Барселону". Он исключительный человек, ему не нужны особые привилегии. Он может повлиять на некоторые решения в команде, но он никогда ничего не навязывает.

Барселона - замечательный город, здесь очень много туристов. Моя семья с первого дня приехала сюда со мной и очень помогла мне в адаптации", - приводит слова бразильца Mundo Deportivo.

Напомним, что Артур перешел в испанский гранд летом 2018 года.