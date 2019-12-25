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Артур: Месси не нужны в команде никакие привилегии

Испания
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Капитан хочет быть наравне со всеми

Артур: Месси не нужны в команде никакие привилегии
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Полузащитник "Барселоны" Артур, который сейчас восстанавливается после повреждения, высказался о лидере команды, а также о своей адаптации в Испании.

"Месси очень мне помог, как только я перешел в "Барселону". Он исключительный человек, ему не нужны особые привилегии. Он может повлиять на некоторые решения в команде, но он никогда ничего не навязывает.

Барселона - замечательный город, здесь очень много туристов. Моя семья с первого дня приехала сюда со мной и очень помогла мне в адаптации", - приводит слова бразильца Mundo Deportivo.

Напомним, что Артур перешел в испанский гранд летом 2018 года.

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В статье: Лионель Месси Барселона Артур
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