СМИ: Кавани в Атлетико будет получать 12 миллионов в год

Эдинсон Кавани в ближе и ближе к переходу в мадридский "Атлетико". Сегодня появилась новая информация, теперь касаемо его зарплаты.

По данным La Gazzetta dello Sport, форвард "ПСЖ" подпишет контракт с мадридцами сроком на 3 года. Его зарплата в новом коллективе составит 12 миллионов евро в год.

Переход состоится летом следующего года. У Кавани заканчивается контракт с парижанами и стороны не планируют его продлевать. В составе "ПСЖ" его удачно должен заменить Икарди.

Напомним, есть вероятность, что в "Атлетико" Эдинсон заменит Диего Косту, который близок к своему уходу.