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Гризманн: Таких футболистов как Месси мы можем больше никогда не увидеть

Испания
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Француз восхваляет своего товарища

Гризманн: Таких футболистов как Месси мы можем больше никогда не увидеть
UA-Футбол
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Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал о лидере своей команды - Лионеле Месси.

"Таких футболистов как Месси мы можем больше никогда не увидеть. Всем нам нужно пользоваться этим моментом - его товарищам по команде, болельщикам, тренерам.

То, что он делает с мячем - просто невероятно. Играть рядом с ним в одной команде - потрясающе", - приводит слова Антуана сайт Goal.

Гризманн этим летом пополнил состав "Барселоны", перейдя из мадридского "Атлетико". Была информация о возможном конфликте француза с Месси.

Ранее, другой игрок "Барселоны" заявил, что Месси не нужны никакие привилегии.

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В статье: Лионель Месси Антуан Гризманн Барселона
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