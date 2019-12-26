Гризманн: Таких футболистов как Месси мы можем больше никогда не увидеть

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал о лидере своей команды - Лионеле Месси.

"Таких футболистов как Месси мы можем больше никогда не увидеть. Всем нам нужно пользоваться этим моментом - его товарищам по команде, болельщикам, тренерам.

То, что он делает с мячем - просто невероятно. Играть рядом с ним в одной команде - потрясающе", - приводит слова Антуана сайт Goal.

Гризманн этим летом пополнил состав "Барселоны", перейдя из мадридского "Атлетико". Была информация о возможном конфликте француза с Месси.

Ранее, другой игрок "Барселоны" заявил, что Месси не нужны никакие привилегии.