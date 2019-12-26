Испания
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Бетис продлил контракт с 38-летним капитаном
Тут и до сорока рукой подать
38-летний капитан "Бетиса" Хоакин Санчес подписал новый контракт с командой. Об этом испанцы сообщили при помощи своих пресс-служб.
Теперь он останется в команде до лета 2021 года. Вингер является воспитанником "огурцов" и всего провел за команду более 400 матчей. На его счету 56 голов.
— Real Betis Balompié (@RealBetis) December 26, 2019
Es nuestro rey. JOAKING.@joaquinarte pic.twitter.com/2E9DKhj9QH
Ранее Хоакин стал наиболее возрастным автором хет-трика в Ла Лиге.
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Комментарии (2)
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dago52
26.12.2019 в 19:18
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Zidane5 (Одесса)
26.12.2019 в 17:55
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