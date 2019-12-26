Бетис продлил контракт с 38-летним капитаном

38-летний капитан "Бетиса" Хоакин Санчес подписал новый контракт с командой. Об этом испанцы сообщили при помощи своих пресс-служб.

Теперь он останется в команде до лета 2021 года. Вингер является воспитанником "огурцов" и всего провел за команду более 400 матчей. На его счету 56 голов.

Ранее Хоакин стал наиболее возрастным автором хет-трика в Ла Лиге.