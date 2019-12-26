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Бетис продлил контракт с 38-летним капитаном

Испания
(1 голосов)

Тут и до сорока рукой подать

Бетис продлил контракт с 38-летним капитаном
UA-Футбол
Новина українською

38-летний капитан "Бетиса" Хоакин Санчес подписал новый контракт с командой. Об этом испанцы сообщили при помощи своих пресс-служб.

Теперь он останется в команде до лета 2021 года. Вингер является воспитанником "огурцов" и всего провел за команду более 400 матчей. На его счету 56 голов.

Ранее Хоакин стал наиболее возрастным автором хет-трика в Ла Лиге.

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В статье: Бетис (Севилья) Хоакин Санчес
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Комментарии (2)
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dago52
26.12.2019 в 19:18
Бетс2К. к о м (Ввести в Гугле) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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Zidane5 (Одесса)
26.12.2019 в 17:55
Заслужил!
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