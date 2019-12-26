Азару потребуется дополнительное время на восстановление, бельгиец пропустит матчи за Суперкубок

В начале декабря Эден Азар получил травму, которая должна была вывести его из строя на несколько недель. Вингер был вынужден пропустить "Эль-Классико".

Однако все оказалось гораздо сложнее. Бельгиец очень тяжело приходит в форму и точно пропустит начало января. Об этом сообщает Marca.

Азар не поможет "Реалу" в матчах за Суперкубок Испании. Напомним, что турнир стартует 12-го января и впервые за него вступят в бой четыре команды.

В текущем сезоне Эден смог провести 13 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.