Месси раскрыл свой секрет исполнения штрафных ударов

Аргентинский форвард Лионель Месси решил открыть секрет исполнения своих штрафных ударов.

"Я очень детально изучаю вратарей, особенно в последнее время. Во время исполнения внимательно слежу за их движениями, делают ли они шаги в стороны. Все дело в тренировках. Я улучшал свои удары лишь в практике", - приводит слова Лионеля AS.

Статистика говорит, что за последние восемь сезонов аргентинец забил сразу 29 голов со штрафных. В некоторых матчах чемпионате он наносил сразу два точных удара.

Ранее Марадона заявил, что именно он научил Месси исполнять штрафные удары.