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Месси раскрыл свой секрет исполнения штрафных ударов
Аргентинец все очень тщательно изучает
Аргентинский форвард Лионель Месси решил открыть секрет исполнения своих штрафных ударов.
"Я очень детально изучаю вратарей, особенно в последнее время. Во время исполнения внимательно слежу за их движениями, делают ли они шаги в стороны. Все дело в тренировках. Я улучшал свои удары лишь в практике", - приводит слова Лионеля AS.
Статистика говорит, что за последние восемь сезонов аргентинец забил сразу 29 голов со штрафных. В некоторых матчах чемпионате он наносил сразу два точных удара.
Ранее Марадона заявил, что именно он научил Месси исполнять штрафные удары.