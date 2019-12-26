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Месси раскрыл свой секрет исполнения штрафных ударов

Испания
(2 голосов)

Аргентинец все очень тщательно изучает

Месси раскрыл свой секрет исполнения штрафных ударов
UA-Футбол
Новина українською

Аргентинский форвард Лионель Месси решил открыть секрет исполнения своих штрафных ударов.

"Я очень детально изучаю вратарей, особенно в последнее время. Во время исполнения внимательно слежу за их движениями, делают ли они шаги в стороны. Все дело в тренировках. Я улучшал свои удары лишь в практике", - приводит слова Лионеля AS.

Статистика говорит, что за последние восемь сезонов аргентинец забил сразу 29 голов со штрафных. В некоторых матчах чемпионате он наносил сразу два точных удара.

Ранее Марадона заявил, что именно он научил Месси исполнять штрафные удары.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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