Кантона: Может, в 2019-м у инопланетянина Месси из шортов выпадет пара тентаклей?

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона посудачил над тем, что может подарить болельщикам следующий год. Вышло максимально забавно.

"Что принесет нам 2020 год? Может, у Месси по ходу футбольного матча или кубковой игры против "Реала Сосьедад" из шортов выпадет пара тентаклей и он выдаст нам свое инопланетное происхождение? Нереально, чтобы человек был настолько хорош. Должно быть, он из космоса, не так ли?"