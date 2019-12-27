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Кантона: Может, в 2019-м у инопланетянина Месси из шортов выпадет пара тентаклей?

Испания
(1 голосов)

Француз, оказывается, еще тот тролль

Кантона: Может, в 2019-м у инопланетянина Месси из шортов выпадет пара тентаклей?
Новина українською

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона посудачил над тем, что может подарить болельщикам следующий год. Вышло максимально забавно.

"Что принесет нам 2020 год? Может, у Месси по ходу футбольного матча или кубковой игры против "Реала Сосьедад" из шортов выпадет пара тентаклей и он выдаст нам свое инопланетное происхождение? Нереально, чтобы человек был настолько хорош. Должно быть, он из космоса, не так ли?"

Тентакли – это щупальцеподобные образования некоторых живых организмов, наличие которых приписывают инопланетянам. К слову, Месси на протяжении всей карьеры зачисляют в ряды пришельцев.

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В статье: Лионель Месси Эрик Кантона
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.12.2019 в 11:03
Меська гуманоид ещё тот)))
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