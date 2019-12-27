Marca: Барселона не выйдет на трансферный рынок этой зимой

Руководство каталонцев решило, что клуб вложил слишком серьезные деньги в усиление состава минувшим летом, как сообщает испанское издание Marca. По информации источника, 1-2 игрока могут покинуть Каталонию, но новых приобретений у "сине-гранатовых" не будет.

Речь идет о Карлесе Аленья (аренда до конца сезона в "Бетис"), а также Жан-Клере Тодибо. Основные цели "Барсы" на лето – нападающий и хавбек. Решение будет коррелироваться исходя от будущего тренера команды Эрнесто Вальверде.

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